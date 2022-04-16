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السبت، 16-04-2022 09:42 ص

البندقية تحارب النوارس بـ المسدسات

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الوكيل الإخباري - أضافت الفنادق الفاخرة في مدينة البندقية بإيطاليا خدمةً أخرى لزبائنها مع كل حجز فندقي لغرف تطل على القناة المائية عبارة عن مسدس مائي يحاربون به السارقين من طيور النورس.

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وأشار موقع «فوكس نيوز» إلى أن المشكلة مستمرة منذ بضع سنوات إلا أنها تفاقمت مؤخراً بعد أن حظرت البندقية إطعام طيور الحمام عام 2008، التي أدت إلى انحسار أعداد الطيور بنسبة 50 بالمئة وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية (أنزا).

ومنذ ذلك الحين وطيور النورس تتهافت أسراباً على ساحة سانت مارك وتتوزع حول شرفات الفندق المواجهة للقناة للحصول على فرصتها من الطعام.

 

ويكثر تواجد الطيور في أوقات الفطور والغداء على أمل اختطاف سندويش ما أو قطعة بيتزا من متناولي الطعام. ويعتبر فندق «غريتي» ذا الخمس نجوم الذي يعود للقرن الرابع عشر من بين الفنادق التي توزع مسدسات المياه، حيث يشير المدير باولو لورنزوني، معلقاً: «ما إن يرونها حتى تهرب، لا داعي لأن تحتاج لأن تستخدمها بل الاكتفاء بوضعها على الطاولة».

ولفت لورنزوني إلى أن الفندق جرّب طرقاً أخرى لإحباط مساعي طيور النورس بما في ذلك طير البوم الدوار والصقور الصناعية إلا أن المسدسات البلاستيكية أثبتت فعاليتها عملياً ومالياً.

 

البيان 

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