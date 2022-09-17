السبت 17-09-2022
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السبت، 17-09-2022 04:49 م

الروبوتات تتبادل الضحك مع البشر

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الوكيل الإخباري-ابتكر باحثون يابانيون جهازاً آلياً باسم «إيريكا» قاموا بتدريبه على اكتشاف الضحك في المحادثة، ثم قرروا ما إذا كان ينبغي الضحك رداً على ذلك وما هو أفضل نوع من الضحك.

وتمت مراقبة محادثة الربوتات وضحكاتها من قبل المتطوعين، الذين قرروا أن ردود أفعالها أظهرت التعاطف والتشابه مع الإنسان.

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وقال المؤلف الرئيسي الدكتور كوجي إينوي، من جامعة كيوتو: «نعتقد أن إحدى الوظائف المهمة للذكاء الاصطناعي للمحادثة هي التعاطف». وأضاف أينوي: «لذلك قررنا أن إحدى الطرق التي يمكن للروبوت أن يتعاطف بها مع المستخدمين هي مشاركة ضحكاتهم وهو ما لا يمكنك فعله باستخدام روبوت محادثة نصي». 

 

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