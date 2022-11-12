السبت 12-11-2022
الوكيل الاخباري

ترامب سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء

الخارجية تتابع حالة طالب أردني في جورجيا أصيب بنزيف دماغي

اعلان هام من أمانة عمّان لمستخدمي باص عمّان والباص السريع

الأرصاد : المملكة على موعد مع امطار رعدية

وزير الطاقة السعودي: أوبك+ ستظل حذرة بشأن الإنتاج

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

الحكومة تشتري 240 ألف طن من القمح والشعير الاسبوع الحالي

موعد اجراء اشعة لمريض في 2023 يثير نشطاء مواقع التواصل - صورة

السويد: لن تظهر الأسلحة النووية على أراضي البلاد

إصابة 4 أشخاص جراء حادث إطلاق النار في كندا

السبت، 12-11-2022 09:47 ص

الصين تطلق مركبة شحن لنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الجديدة

18370405281668221431


الوكيل الإخباري - أرسلت الصين اليوم السبت سفينة أخرى إلى الفضاء حاملة إمدادات لمحطتها الفضائية الجديدة.

وانطلق الصاروخ "لونج مارش 7" حاملا سفينة الشحن (تيانتشو-5) (السفينة السماوية) من ميناء وينشانج الفضائي في جزيرة هاينان جنوب الصين اليوم السبت.

اضافة اعلان


وتعد الشحنة جزءا من الإعدادات لاتخاذ خطوة تاريخية في برنامج الفضاء الصيني، وهي أول تغيير للطاقم في الفضاء.


ومن المتوقع نقل ثلاثة رواد فضاء إضافيين بنهاية الشهر الجاري للإقامة مع زملائهم تشين دونج وليو يانج وكاي زوزهي في محطة الفضاء التي اكتملت مؤخرا. 


ومن المقرر أن يعود طاقم المحطة الحالي إلى الأرض في ديسمبر. وتعد السفينة تيانتشو 5، المهمة العاشرة لبناء محطة الفضاء وتزويدها بالإمدادات.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ba2190ff-e7a4-4062-971d-b9756361b67e

مشهد جميل لتساقط المطر من أمام مسجد قباء - فيديو

2022-11-12_06-13-20_701615

مفاجأة تظهر في مثلث برمودا حيث كانت السفن والطائرات تختفي -فيديو

download

بها 44 منزلا وفندق.. عرض قرية إسبانية للبيع وسعرها مفاجأة

6213652142360461ba777761

'هابل' يلتقط انفجارا نجمياً عمره 11 مليار سنة

image

تسلموا جثته ودفنوه.. فإذا به حي يرزق أمامهم في مصر -صورة

fd538740-الرئيس-المصري-عبد-الفتاح-السيسي-أرشيفية

السيسي يتجول بالدراجة في شرم الشيخ - صور

أخبار متعلقة
16777582721631795529

موظف في شركة عقارية بالصين يطالب بـ رواتبه بطريقة غير متوقعة-فيديو

7800000

الصين تطلق ‬آخر مكونات محطتها الفضائية

image

هل سوف تزور الكائنات الفضائية الارض ؟ .. دراسة جديدة تجيب

تركيب_جسم_حيوان_السلطعون

صيني يبتلع سلطعوناً حيا انتقاما من لدغه ابنته فيصاب بمرض خطير

م5-1

الصين تبني خط سكة حديد بعمق 115 مترا في قاع البحر -صور

16008_new2

عجائب الطبيعة الجميلة.. شجرة باللون 'الأحمر الناري' في الصين -صورة