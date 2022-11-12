الصين تطلق مركبة شحن لنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الجديدة

الوكيل الإخباري - أرسلت الصين اليوم السبت سفينة أخرى إلى الفضاء حاملة إمدادات لمحطتها الفضائية الجديدة.



وانطلق الصاروخ "لونج مارش 7" حاملا سفينة الشحن (تيانتشو-5) (السفينة السماوية) من ميناء وينشانج الفضائي في جزيرة هاينان جنوب الصين اليوم السبت.

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وتعد الشحنة جزءا من الإعدادات لاتخاذ خطوة تاريخية في برنامج الفضاء الصيني، وهي أول تغيير للطاقم في الفضاء.



ومن المتوقع نقل ثلاثة رواد فضاء إضافيين بنهاية الشهر الجاري للإقامة مع زملائهم تشين دونج وليو يانج وكاي زوزهي في محطة الفضاء التي اكتملت مؤخرا.



ومن المقرر أن يعود طاقم المحطة الحالي إلى الأرض في ديسمبر. وتعد السفينة تيانتشو 5، المهمة العاشرة لبناء محطة الفضاء وتزويدها بالإمدادات.

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