الخميس 27-10-2022
الوكيل الاخباري

الأوقاف توضح حول فيديو متعلق بأحد المراكز الإسلامية

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

شغور مناصب قيادية بعد تعديل الخصاونة الخامس - أسماء

إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي

التعديل الحكومي: 3 سيدات جديدات وإعادة توزير سابقين ومناقلات بين حاليين

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

ارادة ملكية سامية بالتعديل على حكومة الخصاونة - اسماء

إخراج بطارية من بطن طفل في عمان - صور

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

تعديل اوقات المحاضرات في الطفيلة التقنية اعتباراً من الاحد المقبل

الخميس، 27-10-2022 10:07 ص

صيني يبتلع سلطعوناً حيا انتقاما من لدغه ابنته فيصاب بمرض خطير

تركيب_جسم_حيوان_السلطعون


الوكيل الإخباري - أصيب رجل في الصين بمرض خطير بعد تناوله لسلطعون حي في عمل "انتقامي" على ما يبدو بعد أن لدغ هذا الحيوان القشري طفلته.

وغضب الرجل البالغ من العمر 39 عاماً، ويدعى "لو" من منطقة تشجيانغ بشرق الصين، بعد أن هاجم سلطعون صغير ابنته وقرر الانتقام بابتلاعه حياً.

اضافة اعلان


لكن الرجل اضطر إلى الذهاب إلى المستشفى بعد شهرين من آلام خطرة في ظهره، بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية.


وأشار الفحص الطبي الأولي إلى تغيرات مرضية في صدره وبطنه وكبده وجهازه الهضمي، لكن طبيبه لم يتمكن من تحديد السبب الدقيق. ثم تذكرت زوجته حادثة السلطعون، والتي اكتشف الأطباء أنها مصدر الألم.


وقال الدكتور تساو تشيان، مدير قسم الجهاز الهضمي في مستشفى : "سألناه مراراً وتكراراً عما إذا كان قد ابتلع لعبة أو أي شيء غير عادي، أي شيء يمكن سبباً في الحساسية. لكنه أجاب بالنفي".

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7454

اندلاع حريق في شاحنة وقود بعد انقلابها على طريق سريع في فلوريدا -فيديو

48014f51da6c07e227475cafa5acef1e

دراسة تؤكد قدرة السلاحف على التواصل الصوتي

6AF39CEC-69B8-4425-8CBC-46C8E47110E0

أطول مراهق في العالم يدخل موسوعة غينيس - صور

70a0a69a1a

مختبر 'منغتيان' لمحطة الفضاء الصينية جاهز للإطلاق

634ceaca46eeb

اكتشاف جداريات أثرية في العراق عمرها 2700 عام - صور

image (2)

السلطعون الأحمر يغزو جزيرة الكريسماس في أستراليا-فيديو

أخبار متعلقة
م5-1

الصين تبني خط سكة حديد بعمق 115 مترا في قاع البحر -صور

16008_new2

عجائب الطبيعة الجميلة.. شجرة باللون 'الأحمر الناري' في الصين -صورة

atm-اي-تي-العرب

على ارتفاع 5 آلاف متر.. أعلى ماكينة صراف آلي في العالم -فيديو

space3

الصين ترسل قمرين صناعيين إلى الفضاء عبر منصة إطلاق بحرية

197-164021-man-saves-child-before-falls-seventh-floor_700x400

صيني ينقذ طفلا قبل السقوط من الطابق السابع - فيديو

image (4)

علامة فارقة.. طائرة إطفاء صينية تنجح في اختبار جمع الماء وضخه