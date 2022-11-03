موظف في شركة عقارية بالصين يطالب بـ رواتبه بطريقة غير متوقعة-فيديو

الوكيل الإخباري - في مشهد غريب من نوعه، لجأ موظف شاب في إحدى الشركات الصينية، للمطالبة برواتبه المتأخرة بطريقة مبتكرة.

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وعلى ما يبدو أن الشاب الذي يعمل في شركة عقارية بالصين، لم يجد فائدة وسط المماطلة في سداد رواتبه، ليلجأ لحيلة غريبة.



وقام الشاب بالتعلق بحبل صاعدا إلى ناطحة سحاب تعود لشركته، وكتب على جدارها بخط كبير “ادفعوا لي جميع رواتبي المتأخرة” ليتمكن الجميع من رؤية الرسالة.

صحيفة صدى

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