الصين..ضربته صاعقة مرتين في 5 دقائق ونجا

الوكيل الإخباري - اعتبر رجل صيني أنه "محظوظ للغاية"، لنجاته من الموت بأعجوبة، بعد إصابته بصواعق البرق مرتين في أقل من 5 دقائق.

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وتصيب الصواعق نحو 240 ألف شخص في السنة، مما يؤدي إلى وفاة أكثر من 24 ألفا منهم. وعند إصابة الصاعقة لنساء حوامل، فإن نصفهن يسقطن الحمل.



وتعتبر إصابة شخص بالصاعقة مرتين في حياته أمرا نادر الحدوث للغاية، لكنه وقع بالفعل مع ليو نان، الذي كان خارج منزله في مدينة تسونيي بمقاطعة قويتشو الصينية عندما بدأت عاصفة رعدية.



وقال الرجل إنه "رأى ضوءا أبيض قبل أن يفقد الوعي ويسقط على الأرض".



ولم يكد يستعيد بعض وعيه حتى ضربته صاعقة أخرى، وعندما استيقظ مرة أخرى وجد زوجته وأطفاله غارقين في الخوف، بينما هو ملقى على الأرض.



وقال نان في تصريحات صحفية، إنه كان يعلم بتعرضه لصاعقة رعدية، حيث سارع للاتصال بالإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.



ولدى فحصه تبين أنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة في قدميه وخصره وأردافه، علما أن تلك النوعية من الحروق قد تسبب مضاعفات تؤدي إلى الوفاة.



ويستذكر ليو ما حدث معه في تلك الليلة قبل شهر، قائلا: "لقد فقدت الوعي على الفور في ذلك الوقت، واستغرق الأمر بضعة لحظات حتى أستيقظت ".



وتابع: "ثم رأيت الضوء مرة أخرى، وضربتني صاعقة أخرى بينما كنت مستلقيا على الأرض".



وعادة ما تتسبب ضربات البرق بأضرار جسيمة لجلد الضحية، ولم تكن حالة ليو مختلفة، فهو لا يزال يخضع للعلاج حتى الآن، ومع ذلك فإنه يُعتبر "محظوظا جدا" بالبقاء على قيد الحياة.

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