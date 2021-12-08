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الأربعاء، 08-12-2021 11:04 ص

العثور على 100 قطة نافقة وبقايا سناجب بمنزل مسن فرنسي

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الوكيل الإخباري - قالت جمعية فرنسية متخصصة -يوم الاثنين- إنها عثرت على جيف 100 قطة نافقة، في منزل رجل ثمانيني في جنوب فرنسا، كما تم العثور أيضاً على ما يقارب من 20 قطاً آخر على قيد الحياة وفي وضع مزر.

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وذكرت الجمعية أن أكثرية الجيف كانت موضوعة في علب بلاستيكية وخشبية مغلقة، بعد أن أدخل الرجل المسن البالغ من العمر 81 عاماً إلى المستشفى في مدينة نيس.

ودعيت جمعيات عدة للرفق بالحيوان للتدخل من جانب قريبة لهذا الرجل اكتشفت هذه القطط النافقة.


ودعت سيدة من أقارب المسن جمعيات عدة للرفق بالحيوان أن تتدخل بعد أن اكتشفت القطط النافقة، إضافةً إلى بقايا سناجب وجرذان وفك كلب، فيما أوضح رئيس إحدى الجمعيات التي تدخلت في الحادثة لوكالة “فرانس برس” أن أكثرية الهررة كانت قد نفقت عند وضعها في هذه العلب نظراً إلى وضعيتها، مع الاعتقاد بأن اثنين منها على الأقل أودعت العلبة وهي على قيد الحياة”، وتم إنقاذ أكثر من 20 هراً كانت لا تزال على قيد الحياة، أودعت لدى أطباء بيطريين أو متطوعين.


تجدر الإشارة إلى أن الرجل المتقاعد يعاني مما يُعرف بمتلازمة نواه “اكتناز الحيوانات”، وهو اضطراب ذهني يقوم على تربية حيوانات بعدد أكبر من قدرة الشخص على الإيواء أو التغذية، إضافةً إلى “متلازمة ديوجين” التي تُترجم بمراكمة المقتنيات بصورة قهرية.

 

المصدر- 218

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