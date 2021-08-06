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الجمعة، 06-08-2021 11:12 ص

والدة شخص شارك في أحداث الكابيتول تتسبب بإلقاء القبض عليه عن طريق 'فيسبوك'

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الوكيل الاخباري - ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على أحد المشاغبين المتهمين في الكابيتول، يوم الأربعاء، بعد أن نشرت والدته صورا له في المبنى عبر "فيسبوك"، وفقا لملفات تم الكشف عنها مؤخرا من وزارة العدل الامريكية.

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واتهم المدعون الأمريكيون تايلر سلايكر من واشنطن بجريمتين، الأولى: الدخول والبقاء وسلوك غير منظم ومخيم في مبنى أو أرض محظورة، والثانية: سلوك غير منظم واستعراض أو تظاهرة أو اعتصام في مبنى الكابيتول، بحسب ما نشر موقع "إنسايدر".


ووفقا للإفادة الخطية لاعتقال سلايكر، شاهد اثنان من أفراد أسرته من جانب والدته منشوراتها على "فيسبوك" وأبلغوا المحققين. التقى أحد أقاربه بالمحققين وأشار إلى شبهه في عدة صور التقطتها كاميرات الأمن في الكابيتول.


أكد المحققون وجود سلايكر في مبنى الكابيتول من خلال رسم خرائط لمكان وجوده باستخدام سجلات الهاتف الخلوي والعثور على لقطات أمنية مؤكدة له وهو يلتقط "صورا شخصية" بالضبط التي نشرتها والدته.


ألقت الشرطة القبض على 600 شخص على الأقل فيما يتعلق بأعمال الشغب التي وقعت في يناير/ كانون الثاني، لكن أقل من 30 اعترفوا بارتكاب جريمة. لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي يطلب المساعدة في تحديد هوية العديد من المتظاهرين في الكابيتول، لا سيما أولئك الذين ربطوا الكابيتول وشرطة العاصمة المكلفة بحماية المبنى.

 

سبوتنيك

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