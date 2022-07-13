الكعبة المشرفة تشهد حدثاً فلكياً الجمعة

الوكيل الإخباري-أعلنت الجمعية الفلكية السعودية بجدة، اليوم الأربعاء، أن الشمس ستتعامد على الكعبة المشرفة بعد غد الجمعة، وذلك عند أذان الظهر، مشيرة إلى أنه التعامد الثاني والأخير خلال هذا العام.



وقال الحساب الرسمي للجمعية الفلكية بجدة عبر "تويتر" : "ستشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة يوم الجمعة 15 يوليو 2022 وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهراً (9:27 صباحاً بتوقيت غرينتش) عندما ستكون على إرتفاع ( 90 درجة) تقريباً ويختفي ظل الكعبة وسيمثل التعامد الثاني والأخير هذا العام"

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