الإثنين 10-07-2023
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الإثنين، 10-07-2023 10:11 ص

المريخ وقلب الأسد .. مصر تشهد ظاهرة فلكية اليوم

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الوكيل الإخباري - تشهد مصر اليوم الاثنين، ظاهرة فلكية جديدة، تتمثل باقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم ريغولس Regulus (قلب الأسد).

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية على حسابه في "فيسبوك"، تفاصيل هذه الظاهرة الفلكية.

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وبيّن أشرف تادرس أن النجم ريغولس هو ألمع نجوم برج الأسد على الإطلاق، حيث يعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما، مضيفا أن "كتلته تبلغ 3.5 ضعف كتلة الشمس، ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية".


وأكمل أنه "يمكن رؤية هذا الاقتران بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب وحتى بدء غروب المشهد في الـ10:15 مساء تقريبا".

 

روسيا اليوم 

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