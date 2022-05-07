السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السعودية تنشر نسب النساء اللاتي ادّين العمرة في العشر الأواخر من رمضان

هام من الضريبة بشأن موعد تقديم إقرار الدخل

9 بواخر ترسو على أرصفة العقبة خلال عطلة العيد

الحاج توفيق يؤكد ورود شكاوى تتعلق بنقص واردات الدواجن للأسواق

كنعان: اقتحامات الأقصى سياسة ابرتهايد مرفوضة اخلاقياً وقانونياً

محمد وسلمى يتصدران.. تعرّف على أكثر أسماء الذكور والإناث تكراراً في الأردن عام 2021

السعودية تضع شروطاً صحية جديدة للمعتمرين والحجاج - تفاصيل

وفاتان و44 إصابة إثر 855 حادثا مروريا يومي الخميس والجمعة

ازدحام مركبات المسافرين على منفذ الحديثة العمري الحدودي

انخفاض أسعار الذهب محلياً

السبت، 07-05-2022 12:13 م

الملكة إليزابيث تمنع نوعين من الطعام عن احد افراد الأسرة المالكة

queen-elizabeth-1


الوكيل الإخباري - يتعين على كيت ميدلتون اتباع العديد من القواعد التي تبدو عشوائية كعضو في العائلة المالكة البريطانية، ومن أغرب القواعد هي أن دوقة كامبريدج لا تستطيع أكل البطاطس أو المعكرونة.

اضافة اعلان

 

قد تبدو الحياة الملكية سهلة بالنسبة لكيت ميدلتون، لكن كونها دوقة عليها العديد من القيود الغريبة. لطالما حظيت دوقة كامبريدج بالثناء من قبل المعجبين لاتزانها ولياقتها، ولأنها تتصرف دائما كأنها ملكية مثالية. فأزياء كيت الجميلة وشخصيتها الواقعية جعلتها تنجح كملكة مستقبلية.


ومن المؤكد أن موقع كيت ميدلتون في العائلة الحاكمة له العديد من المزايا، لكن الدوقة مقيدة أيضا بقائمة طويلة من القواعد الملكية التي يجب عليها اتباعها.


وغالبا ما تتم الإشادة بها لأخذها الحياة الملكية في خطواتها واتباعها للبروتوكولات الملكية بشكل مثالي. فمن حظر الصور الشخصية إلى آداب وقت النوم، هناك العديد من الأوامر الغريبة التي يجب على كيت اتباعها.


وفي مقابلة صحيفة "تلغراف"، قال السيد ماكغرادي الذي عمل في قصر باكنغهام كطاه ملكي من عام 1982 إلى عام 1993: "لا بطاطس أو أرز أو معكرونة على العشاء".


ووفقا للشيف الملكي، فإن الملكة ليست من محبي الكربوهيدرات، لذا فهي لا تتواجد أبدا على مائدة العشاء لأي من أفراد العائلة المالكة، والتي تشمل الدوقة.


ومع ذلك، فقد أظهرت تقارير أخرى أن كيت من محبي المعكرونة، حتى أنها تصنع المعكرونة محلية الصنع للاحتفال بعيد ميلاد الأميرة شارلوت الخامس في عام 2020.


وتنص الإرشادات الملكية على أنه يجب على الأسرة تجنب الأطعمة الخطرة في الأماكن العامة.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mommy-5

طرق للتعامل مع طفلك عندما يتكاسل

836EF67A-32CB-4E22-B6EE-DE86ED3E16DB

في الإمارات... اعتدى بالضرب على امرأة وهكذا كان عقابه

143-204902-the-rock-largest-white-diamond-price-fabulous_700x400

طرح أكبر ألماسة للبيع بالمزاد العلني في جنيف

main_image62751f4c9d6ac

عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض بعد مهمة لمدة 6 أشهر

317451-423201888

حيوان غريب يثير الذعر في مصر - صورة

رؤية النعش في المنام

امرأة تضرب على النعش قبل دقائق من دفنها في البيرو -فيديو

أخبار متعلقة
d0fc6e8e-0e25-4acc-9d8e-d089e8de7fb4

الحفلات تعود لقصر بكنجهام بدون مشاركة الملكة إليزابيث

c8829ee0-a161-4fbe-a861-27fc6e7c39aa

شاهد..باربي على هيئة الملكة إليزابيث في ذكرى اعتلائها العرش