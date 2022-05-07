الملكة إليزابيث تمنع نوعين من الطعام عن احد افراد الأسرة المالكة

الوكيل الإخباري - يتعين على كيت ميدلتون اتباع العديد من القواعد التي تبدو عشوائية كعضو في العائلة المالكة البريطانية، ومن أغرب القواعد هي أن دوقة كامبريدج لا تستطيع أكل البطاطس أو المعكرونة.



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قد تبدو الحياة الملكية سهلة بالنسبة لكيت ميدلتون، لكن كونها دوقة عليها العديد من القيود الغريبة. لطالما حظيت دوقة كامبريدج بالثناء من قبل المعجبين لاتزانها ولياقتها، ولأنها تتصرف دائما كأنها ملكية مثالية. فأزياء كيت الجميلة وشخصيتها الواقعية جعلتها تنجح كملكة مستقبلية.



ومن المؤكد أن موقع كيت ميدلتون في العائلة الحاكمة له العديد من المزايا، لكن الدوقة مقيدة أيضا بقائمة طويلة من القواعد الملكية التي يجب عليها اتباعها.



وغالبا ما تتم الإشادة بها لأخذها الحياة الملكية في خطواتها واتباعها للبروتوكولات الملكية بشكل مثالي. فمن حظر الصور الشخصية إلى آداب وقت النوم، هناك العديد من الأوامر الغريبة التي يجب على كيت اتباعها.



وفي مقابلة صحيفة "تلغراف"، قال السيد ماكغرادي الذي عمل في قصر باكنغهام كطاه ملكي من عام 1982 إلى عام 1993: "لا بطاطس أو أرز أو معكرونة على العشاء".



ووفقا للشيف الملكي، فإن الملكة ليست من محبي الكربوهيدرات، لذا فهي لا تتواجد أبدا على مائدة العشاء لأي من أفراد العائلة المالكة، والتي تشمل الدوقة.



ومع ذلك، فقد أظهرت تقارير أخرى أن كيت من محبي المعكرونة، حتى أنها تصنع المعكرونة محلية الصنع للاحتفال بعيد ميلاد الأميرة شارلوت الخامس في عام 2020.



وتنص الإرشادات الملكية على أنه يجب على الأسرة تجنب الأطعمة الخطرة في الأماكن العامة.

روسيا اليوم