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الإثنين، 19-07-2021 10:15 ص

'الناجي الوحيد' شاب إسباني يعيش في عام 2027.. ويثبت بالفيديوهات! - شاهد

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الوكيل الاخباري - أثار شاب إسباني يدعى “ خافيير ” المشهور بـ “ الناجي الوحيد ” unicosobreviviente الجدل في الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى الشاب الإسباني الذي لم يكشف عن هويته انه استفاق من غيبوبة في عام 2027 ووجد نفسة وحيدا ، و يعيش في المستقبل وبالتحديد في عام 2027.

ونشر الشاب الإسباني أول فيديو له أثناء تجوله في الشوارع وهي فارغة من البشر، ولكن متابعين هذا الشاب شككوا في حقيقة ما يدعيه، ولكنه أثبت لهم ذلك بالذهاب لأماكن طلبها المتابعون ومنها مقرات أندية إسبانية وأماكن سياحية معروفة ومحلات تجارية كبيرة ولكنه وجدها كلها فارغة.


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@unicosobreviviente
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
♬ sonido original - Único Sobreviviente

ويقول خافيير: "استيقظت وحدي في مستشفى في فالنسيا ولم أستطع تذكر اسمي أو من أين أتيت، فقررت الخروج إلى الشارع ولم يكن هناك أحد، كل شيء يشبه عام 2021 ولكن التاريخ والإلكترونيات تخبرني أننا في عام 2027"، بحسب موقع "نوتيكاس 7" الإسباني، ونشر الحساب أول فيديو له في 13 فبراير 2021.

 

 


وأثناء محاولته العثور على بعض بقايا النشاط البشري في الحياة التي يعيشها، يستفيد خافيير من توفر الموارد، دون تكلفة أو ملكية، إذ شارك المتابعين فيديوهات وهو يركب أغلى أنواع السيارات والدرجات النارية، كل شيء مكانه ولكن دون أي فرد.

@unicosobreviviente
Responder a @4l3x13k
♬ sonido original - Único Sobreviviente

 

وانهالت الطلبات على خافيير للتأكد من صحة كلامه، أحدهم طلب منه سرقة سيارة شرطة أو التواجد داخل أحد الأقسام وطلبات بالتصوير في ميادين كبرى، وأحدهم شكك في رواية الرجل.


وقال إن هذه الفيديوهات تم تصويرها أثناء فترة الحظر والإغلاق التام.


وطرح المتابعون اسئلة كثيرة لم تتم الإجابة عليها، ومنها كيف توجد آثار أقدام على الرمال على الشاطئ؟.. وكيف توجد السفن على الماء إذا لم يكن هناك بشر؟ زلماذا السيارات نظيفة جدًا؟ ولماذا لم تتراكم الأتربة على الأسطح والسيارات والمحلات وتفسد الأطعمة في حالة غياب البشر ولكن الرجل لم يجب على أي منها.

 



ما حقيقة الشاب الإسباني؟

وحتى الآن لا يعلم أحد حقيقة ما يقدمه الشاب الإسباني، والسؤال هنا، لماذا لا يكشف الشاب الإسباني عن هويته؟.. وهل من الطبيعي أن يجد شخص نفسه في عالم انقرض فيه البشر وأصبح هو الناجي الوحيد ويتصرف هكذا؟ .. ، أم يستخدم تقنية معينة تجعل الشوارع تظهر فارغة من البشر.

 

 

@unicosobreviviente
Responder a @guerrero.62
♬ sonido original - Único Sobreviviente

 

 

@unicosobreviviente
Responder a @marianav_0510
♬ sonido original - Único Sobreviviente

 

 

@unicosobreviviente ♬ sonido original - Único Sobreviviente

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

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