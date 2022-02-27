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الأحد، 27-02-2022 12:20 م

النرويج تحظر تربية سلالتي كلاب لصغر الجمجمة والخطم المسطح

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الوكيل الإخباري - اتخذت النرويج قراراً غريبا بحظر تربية سلالتين من الكلاب، حيث تتصف إحداهما بأن جمجمته صغيرة جداً، في حين أن النوع الآخر ذو خطم مسطح جداً، وهي سمات تجعل هذا الصنف محبوباً من البشر.

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لكنها في الوقت نفسه تسبب لأفرادهما معاناة فى تربيتها، وحسب موقع "فرانس 24 "، قررت محكمة أوسلو حظر تربية البولدوج الإنجليزي وكلب فارس الملك تشارلز أو كما يعرف بـ"كينج تشارلز سبانييل" من منطلق إنها تربية كلاب من هاتين السلالتين تسبب لمربيها معاناة فى تربيتهم لا تتوافق مع قانون حماية الحيوان.

 

وقالت رئيسة جمعية الرفق بالحيوان النروجية التي تقف وراء رفع الدعوى القضائية، أشايلد رولدشه "إن الكثير من سلالات الحيوانات الأليفة تقوم على التكاثر على أساس القربى، وتنوء بالتالي تحت عبء الكثير من الأمراض".

 

وتتميز سلالة" البولدوج" بأنه شرسة ولكن في الوقت نفسه لطيفة، حيث اكتسبت شهرة إضافية لكونها إحدى شخصيات الرسوم المتحركة فيلم"تويتي أند سيلفستر"، ويعاني هذا الكلب من صعوبة في التنفس بسبب خطمه المسطح، لكنّ لديه أيضاً مشكلات جلدية وعظمية وإنجابية.

 

لبنان24

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