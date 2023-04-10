امرأة عمياء وصماء تتسلق ناطحات سحاب في نيويورك - صور

الوكيل الإخباري - أكملت امرأة بريطانية تعاني من فقدان حاستي البصر والسمع تحدياً جديداً في حياتها المليئة بالمغامرات، وذلك بعد أن تمكنت من تسلق ناطحة سحاب في نيويورك رغم إعاقتها.



وشقت ليزا هالي (32 عاماً) طريقها بحذر إلى قمة ناطحة سحاب في نيويورك بارتفاع 1200 قدم فوق الشوارع المزدحمة بالأسفل، ثم وضعت قدميها في الأعلى، وابتسامة عريضة على وجهها.

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ولم تدع ليزا إعاقاتها تمنعها من القيام بمآثر تخطف الأنفاس، من القفز المظلي إلى المشي على أجنحة الطائرات، كما أنها كانت واحدة من أوائل الطلاب الصم المكفوفين الذين تخرجوا من جامعة بريطانية.

وأصبحت ليزا أول شخص أصم أعمى يتسلق ناطحة سحاب نيويورك إيدج في فبراير (شباط)، وهي أعلى مبنى في الهواء الطلق في العالم.













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