ماسة وردية نادرة جدا تطرح في مزاد بنيويورك

الوكيل الإخباري - أعلنت دار "سوذبيز" يوم الأربعاء أن ماسة وردية "من بين الماسات النادرة جداً" ستُطرح في مزاد بنيويورك في نوفمبر بسعر تقديري يبلغ 35 مليون دولار.



وسيُباع هذا الحجر الثمين الذي يزن 10,57 قراريط واستُخرج عام 2019 من منجم في بوتسوانا وكان وزنه الإجمالي حينها يبلغ 23,78 قيراطاً، في الثامن من يونيو في نيويورك.

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وأوضحت دار "سوذبيز" أنّ المزاد على هذه الماسة المُسماة "إتيرنل بينك" والتي يبلغ سعرها التقديري 35 مليون دولار، سيقام خلال أسبوع مخصص لعمليات بيع المجوهرات.

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