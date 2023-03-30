الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

هل تخالف اعلانات بيع عزائم رمضان بالتقسيط القانون ؟

مأدبة إفطار في موسكو تكريما لمستشار الديوان الملكي السعودي

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

الخميس، 30-03-2023 01:00 م

ماسة وردية نادرة جدا تطرح في مزاد بنيويورك

image_processing20230330-2769406-7wenxx


الوكيل الإخباري - أعلنت دار "سوذبيز" يوم الأربعاء أن ماسة وردية "من بين الماسات النادرة جداً" ستُطرح في مزاد بنيويورك في نوفمبر بسعر تقديري يبلغ 35 مليون دولار.

وسيُباع هذا الحجر الثمين الذي يزن 10,57 قراريط واستُخرج عام 2019 من منجم في بوتسوانا وكان وزنه الإجمالي حينها يبلغ 23,78 قيراطاً، في الثامن من يونيو في نيويورك.

اضافة اعلان


وأوضحت دار "سوذبيز" أنّ المزاد على هذه الماسة المُسماة "إتيرنل بينك" والتي يبلغ سعرها التقديري 35 مليون دولار، سيقام خلال أسبوع مخصص لعمليات بيع المجوهرات.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
police

مطاردة أمنية لسارق سيارة شرطة في كاليفورنيا تنتهي بمأساة - فيديو

224413

أدعية صلاة التراويح مكتوبة

233850

كيف يساعدك رمضان على تقوية علاقتك بأسرتك؟

234628

تابعي سلوك طفلك في رمضان.. لتحفيزه على المزيد

Untitled-1-545

بالفيديو .. مواطن سعودي يقدم الإفطار للمسافرين في حائل منذ 10سنوات

WhatsApp-Image-2023-03-29-at-7.07.18-PM-768x432

شاب يتسبب في اشتعال النيران أثناء إعداده لوجبة الإفطار في السعودية - فيديو

أخبار متعلقة
99

استقر في بطنها 9 سنوات ومن ثم انهى حياتها .. حالة نادرة في أمريكا