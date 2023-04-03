"زهرة الجثة" العملاقة تظهر في مدينة نيويورك لأول مرة منذ سنوات

الوكيل الإخباري - من المقرر أن تتفتح "زهرة الجثة" العملاقة المشهورة برائحتها المتعفنة في حديقة نيويورك النباتية - لأول مرة منذ أربع سنوات.



قد يبدو النبات المهدد بالانقراض، والمعروف أيضا باسم "تيتان أروم"، وموطنه الأصلي إندونيسيا، مثل زهرة واحدة، لكنه في الواقع عبارة عن مجموعة من الزهور مثبتة على الساق.

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ويمكن أن يصل ارتفاع الساق إلى أكثر من مترين، ويصل وزنه إلى 150 كيلوغراما، وتشبه رائحته في الغالب بالفئران الميتة، وتستغرق ما يصل إلى سبع إلى 10 سنوات لتزهر - مع استمرار الزهرة من 24 إلى 36 ساعة فقط، ما يجعل المشهد نادرًا لسكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تجربة رائحتها الكريهة، والتي قيل إن رائحتها مثل اللحم المتعفن أو الفئران الميتة، في حديقة برونكس.



وأقامت الحديقة النباتية بثًا مباشرًا للسماح لمحبي الزهور في جميع أنحاء العالم بمشاهدة المشهد "المقرف" بدون رائحة، على حد وصف صحيفة "نيويورك بوست".



أذهلت "زهرة الجثة" في برونكس سكان نيويورك في السنوات الماضية، وآخرها في عام 2019.



تطلق الزهرة رائحتها الكريهة القوية لجذب الحشرات التي انخرطت في عمليات إلقاح أزهارا من نفس النوع ذي الرائحة المقززة، وفقًا لمسؤولين في الحديقة.



ندرة النبات نفسه، دفع الآلاف من الناس إلى الحدائق، ليصطفوا في طوابير لساعات كي يحصلوا على نفحة من الرائحة الكريهة.



وسبب الرائحة هو الحشرات التي تدخلت في عمليات إلقاح نفس النوع من الأزهار.



وبعد انهيار الزهرة، تظل الدرنة الجوفية نائمة لمدة تصل إلى عام قبل أن تظهر مرة أخرى كورقة، لمدة 48 ساعة فقط.

الإمارات اليوم