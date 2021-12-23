انتحال شخصية أميرة سعودية مشهورة على 'تويتر'

الوكيل الإخباري-هاجم الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، شخصا انتحل صفة أميرة سعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وقال الأمير عبد الرحمن أمس الأربعاء في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر": "كورونا لها لقاح وعلاج بعون الله.. ولكن المزورين الكذابين أمثالك ماهو علاجهم.. لمن لا زالت تنطلي عليه أكاذيب هذه الحسابات.. هذا حساب رغم أنه موثق إلا إنه مزور وليس للأميرة عادلة بنت عبدالله".







لمن لازالت تنطلي عليه أكاذيب هذه الحسابات .. هذا حساب رغم أنه موثق إلّا إنه مزور وليس للأميرة عادلة بنت عبدالله .. كورونا لها لقاح وعلاج بعون الله .. ولكن المزورين الكذابين أمثالك ماهو علاجهم..لمن لازالت تنطلي عليه أكاذيب هذه الحسابات .. هذا حساب رغم أنه موثق إلّا إنه مزور وليس للأميرة عادلة بنت عبدالله .. https://t.co/BbNG2kz1Rj December 22, 2021



ونشر الأمير السعودي صورة من الحساب المزيف معلقا: "حظرني المزور المنتحل.. أي حساب حتى ولو كان موثقا تجده يقول أوزع مساعدات، هو حساب منتحل ومزور وينصب على الناس بأخذ أرقام حساباتهم للتلاعب بهم".

وفي وقت سابق، حذر الأمير السعودي من حساب ينتحل صفة الأميرة علياء آل سعود. كما نبه حساب تاريخ "آل سعود" الرسمي من حسابات وهمية تنتحل شخصية الأميرة نوف بنت بندر آل سعود.





أي حساب حتى ولو كان موثق تجده يقول : أوزع مساعدات .. هو حساب منتحل ومزور وينصب على الناس بأخذ أرقام حساباتهم للتلاعب بهم حظرني المزور المنتحل ..أي حساب حتى ولو كان موثق تجده يقول : أوزع مساعدات .. هو حساب منتحل ومزور وينصب على الناس بأخذ أرقام حساباتهم للتلاعب بهم pic.twitter.com/GPhI5JFm62 December 23, 2021

روسيا اليوم