انضم إلى 10 ملايين شخص وارسل اسمك إلى المريخ

الوكيل الاخباري - منحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الجمهور فرصة لإرسال أسمائهم مطبوعة على رقائق إلى الكوكب الأحمر، مع مركبة "المريخ 2020"، التابعة لناسا، والتي تمثل المرحلة الأولى من أول رحلة ذهاب وإياب للبشرية إلى كوكب آخر.

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وتم إطلاق المسبار في يوليو/تموز 2020، مع توقع هبوط المركبة الفضائية على سطح المريخ في فبراير/شباط 2021.



وقالت الوكالة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنها تلقت أكثر من 10 ملايين اسم تم إرسالها إلى المريخ الآن مع المركبة (المريخ 2020)، والتي تزن أكثر من 2300 رطل (1000 كيلوجرام).



هدف المركبة البحث عن علامات الحياة الميكروبية السابقة، وتوصيف مناخ الكوكب والجيولوجيا، وتجمع عينات للعودة إلى الأرض في المستقبل، لتمهد الطريق لاستكشاف الإنسان للكوكب الأحمر.



وأعلنت الوكالة أن الذين يرغبون في إرسال اسمهم للمريخ، ولم يتمكنوا من اللحاق بمهمة المركبة "المريخ 20 20"، يمكنهم التسجيل للمهمات التالية عبر رابط جديد وضعته الوكالة الأمريكية.



المصدر : العين



