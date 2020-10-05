الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي

المستقلة للانتخاب توجه رسالة الى المتقدمين بطلبات الترشح

إجراءات وقرارات حكومية مشددة للتعامل مع أزمة كورونا

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بعد تزايد الاصابات بكورونا

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم الاثنين

الاوبئة : دخلنا مرحلة مناعة القطيع .. هل سيصاب 70 % من الاردنيين بكورونا ؟

ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 11 بعد الموجز

جولات رقابية رسمية مشددة

كشف أسعار زيت الزيتون للموسم الحالي




الإثنين، 05-10-2020 02:48 م

انضم إلى 10 ملايين شخص وارسل اسمك إلى المريخ

2FgR7iQxqZSVfVfxD3qqUP


الوكيل الاخباري - منحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الجمهور فرصة لإرسال أسمائهم مطبوعة على رقائق إلى الكوكب الأحمر، مع مركبة "المريخ 2020"، التابعة لناسا، والتي تمثل المرحلة الأولى من أول رحلة ذهاب وإياب للبشرية إلى كوكب آخر.

اضافة اعلان

وتم إطلاق المسبار في يوليو/تموز 2020، مع توقع هبوط المركبة الفضائية على سطح المريخ في فبراير/شباط 2021.

وقالت الوكالة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنها تلقت أكثر من 10 ملايين اسم تم إرسالها إلى المريخ الآن مع المركبة (المريخ 2020)، والتي تزن أكثر من 2300 رطل (1000 كيلوجرام).


هدف المركبة البحث عن علامات الحياة الميكروبية السابقة، وتوصيف مناخ الكوكب والجيولوجيا، وتجمع عينات للعودة إلى الأرض في المستقبل، لتمهد الطريق لاستكشاف الإنسان للكوكب الأحمر.


وأعلنت الوكالة أن الذين يرغبون في إرسال اسمهم للمريخ، ولم يتمكنوا من اللحاق بمهمة المركبة "المريخ 20 20"، يمكنهم التسجيل للمهمات التالية عبر رابط جديد وضعته الوكالة الأمريكية.

 

 

 

المصدر : العين



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tips-to-get-rid-headache

أمرأة أسترالية عانت من صداع متواصل.. والتشخيص غريب! - صورة

9937-3sNu6-1515180484-Restaurant-Belvoir_Grill

في زمن الـ كورونا.. 4 دقائق تتسبب بغرامة قيمتها 1300 دولار في لندن

39864-أغلى-مرحاض-فى-العالم-بـ23-مليون-دولار-وأبرز-مميزاته-شرب-ماء-البول-(1)

ناسا تستخدم أغلى مرحاض في العالم.. صور

person-three-men-wearing-assorted-color-jackets-human-human-image

شركة بريطانية تبتكر سترة أقوى من الفولاذ 15 مرة

5f78b3544c59b744c5039950

مسن إيطالي يحصل على شهادته الجامعية الثالثة في عمر 93 عاما - صور

_114734078_061534976-1

قصر مصغر.. شاهد جناح إقامة ترامب للعلاج من كوفيد- 19

أخبار متعلقة
39864-أغلى-مرحاض-فى-العالم-بـ23-مليون-دولار-وأبرز-مميزاته-شرب-ماء-البول-(1)

ناسا تستخدم أغلى مرحاض في العالم.. صور

lgpost_1527179958264

برك الملح.. اكتشاف مثير أسفل القطب الجنوبي للمريخ - صور

kk

ناسا تكشف موعد هبوط أول امرأة على سطح القمر

iss

محطة الفضاء الدولية تنجو من حطام فضائي مجهول بعد مناورة ناجحة

960x0

صورة مذهلة لظاهرة فلكية نادرة حدثت في عطلة نهاية الأسبوع

1198_IMG_8190

لغز فلكي جديد.. كيف وصل الصدأ إلى سطح القمر؟ - صورة