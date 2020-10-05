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الإثنين، 05-10-2020 11:14 ص

ناسا تستخدم أغلى مرحاض في العالم.. صور

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الوكيل الإخباري _ اعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا عن ارسالها مرحاضاً جديداً يعد أغلى مرحاض في العالم إذ تبلغ تكلفته 23 مليون دولار أميركي إلى محطة الفضاء الدولية عبر سفينة الشحن الفضائية "سيغنس" .

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ويعد هذا المرحاض مخصصاً للاستخدام في ظروف انعدام الجاذبية، لاختباره، وذلك قبل استعماله المحتمل في بعثة مستقبلية إلى القمر.


واشارت الوكالة الى ان المرحاض الجديد، مصنوع من التيتانيوم، ويوفر المرحاض خصوصية لمستخدميه، حيث يوجد داخل مقصورة خاصة، وسيكون بإمكان رواد الفضاء الإمساك بمقابض خاصة لليدين والقدمين للتشبث بها حتى لا يطفو.

 

ويزن المرحاض 45 كيلوغراماً، ويبلغ ارتفاعه 71 سنتيمتراً، وعلى الرعم من ان المقعد يبدو صغيراً على نحو غير مريح، الا انه يعبر مثالي لظروف انعدام الجاذبية فى الفضاء.




المصدر : الفن 

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