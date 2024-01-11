انهيار جليدي يتسبب بمقتل شخص في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - قالت السلطات الأمريكية إن شخصا قُتل في انهيار جليدي بمنتجع باليساديس تاهو على جانب بحيرة تاهو في كاليفورنيا، لتكون حالة الوفاة الأولى بسبب انهيار جليدي في الولايات المتحدة في موسم الشتاء 2023-2024، وفقًا لمركز معلومات كولورادو أفالانش.

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ولم يتضح على الفور سبب الانهيار، إلا أن المنطقة الجبلية شهدت تساقطا كثيفا للثلوج .



يذكر أنه تم افتتاح المنتجع المعروف سابقا باسم سكو فالي، في عام 1949 وشهد انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1960.

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