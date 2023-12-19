الثلاثاء 19-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يحول مستشفى العودة بجباليا إلى ثكنة عسكرية

فرنسا: سنتخذ إجراءات لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

أوتشا: نحو 300 نازح استشهدوا بملاجئ "الأونروا" منذ بدء الحرب على غزة

فيديو- القسام تنشر مشاهد : اهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية

سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 بغزة يجري 132 جراحة كبرى منذ إنشائه

مسؤول حوثي: موقفنا تجاه فلسطين لن يتغير رغم تشكيل تحالف بحري

الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" بداية لأحداث كبرى عالميا وإقليميا

الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين من رام الله

عاجل

الاحتلال يحول مستشفى العودة بجباليا إلى ثكنة عسكرية

الثلاثاء، 19-12-2023 11:19 ص

بالفيديو.. انهيار حارسة شرف أمام نعش قاضية أمريكية

85858585


الوكيل الإخباري - انهارت حارسة الشرف أمام نعش القاضية المتوفاة ساندرا داي أوكونور خلال مراسم جنازتها في المحكمة العليا في العاصمة الأميركية، واشنطن.

اضافة اعلان

 

أظهر مقطع فيديو الحارسة وهي تنظر للنعش ثم سرعان ما ترنحت وسقطت على الأرض على ما يبدو بعد أن اُغمي عليها. 

وتوفيت قبل أسبوعين القاضية الأميركية السابقة ساندرا داي أوكونور، عن عمر ناهز 93 عاما وهي أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا وكانت تعتبر فيها صوت الاعتدال.

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1141808-638383165407787378

المئات من قطع الصابون استخدمت لنقل مبنى ضخم في كندا - فيديو

art5733-h

تطبيق على الهاتف ساعد شخص في النجاة من الموت بأمريكا

657f04f04236045771733beb

عاصفة قوية تزيح طائرة متوقفة من مكانها في مطار الأرجنتين - فيديو

manchots_adelie_et_ocean_austral

له أربع عيون.. إنتشال مخلوق غريب من محيط القطب الجنوبي - صورة

مطعم في هولندا_0

'صفع الزبائن مقابل المال'.. مطعم ياباني يثير جدلاً واسعاً - فيديو

435280_55_1702725998

خبراء: أسئلة ينبغي أن تطرحها على طفلك بعد المدرسة

أخبار متعلقة
E0j2IICf0GZaKfq81hHNige8hUGZr9vMpVvE2z8K

توفيت يوم زفافها...و دخل زوجها في معركة قانونية مع أهلها بأميركا

212121

فاز بجائزة 'أقبح شخص' 4 مرات في زيمبابوي… نهايته كانت صعبة

رجل-سمين_0

لم يغادر سريره منذ 5 سنوات.. وفاة أسمن رجل بالعالم - صور

655df6d542360429147c2751

'بق الفراش' يتسبب بوفاة رجل فرنسي