بالفيديو.. انهيار حارسة شرف أمام نعش قاضية أمريكية

الوكيل الإخباري - انهارت حارسة الشرف أمام نعش القاضية المتوفاة ساندرا داي أوكونور خلال مراسم جنازتها في المحكمة العليا في العاصمة الأميركية، واشنطن.

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أظهر مقطع فيديو الحارسة وهي تنظر للنعش ثم سرعان ما ترنحت وسقطت على الأرض على ما يبدو بعد أن اُغمي عليها.



وتوفيت قبل أسبوعين القاضية الأميركية السابقة ساندرا داي أوكونور، عن عمر ناهز 93 عاما وهي أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا وكانت تعتبر فيها صوت الاعتدال.

انهيار حارسة الشرف أمام نعش القاضية المتوفية "ساندرا داي أوكونور" في المحكمة العليا في العاصمة الأمريكية واشنطن. pic.twitter.com/67iowl9eF3 December 18, 2023

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