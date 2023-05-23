الثلاثاء 23-05-2023
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الثلاثاء، 23-05-2023 09:56 ص

بأقل من 7 أيام.. رحالة بريطاني يزور عجائب الدنيا السبع ويدخل غينيس - فيديو

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الوكيل الإخباري - سجل جيمي ماكدونالد الرحالة البريطاني المعروف باسم «Adventure man» رقماً قياسياً جديداً، من خلال زيارة عجائب الدنيا السبع في أقل من 7 أيام. وبدأ جيمي ماكدونالد رحلته بسور الصين العظيم، وتوقف عند تاج محل في الهند، والبتراء في الأردن، والكولوسيوم في روما، وزار البيرو، وأنهى رحلته في مدينة تشيتشن إيتزا بالمكسيك.

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واستغرق الأمر من ماكدونالد 6 أيام، و16 ساعة، و14 دقيقة، بحسب ما ذكرت شركة «ترافلبورت» التي رعت الرحلة. سافر ماكدونالد لما يقرب من 22856 ميلاً (37000 كيلو متر) باستخدام وسائل النقل العام في الرحلة، التي حطمت الرقم القياسي. 

 

 

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