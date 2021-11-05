بالفيديو.. سائق صيني ينقذ راكبا من الاختناق

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسائق صيني استطاع إنقاذ أحد الركاب بعدما تسبب الطعام في تعطيل قدرته على التنفس.

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وذكرت صحيفة "South China Morning Post" الصينية، التي نشرت الفيديو في حسابها على موقع "تويتر"، أن السائق استطاع إنقاذ أحد الركاب خلال لحظات بعدما تسببت أجزاء من الطعام في تعطيل قدرته على التنفس.



وقالت الصحيفة، إن سرعة الملاحظة التي تحلى بها السائق جعلته يدرك أن هناك شيئا ما تسبب في توقف التنفس وهو ما دفعه لاستخدام طريقة تعرف بـ "مناورة هيمليخ" لعلاج انقطاع التنفس الطارئ.



ويظهر الفيديو نجاح السائق الصيني في مساعدة الراكب بعدما سقط جزء من الطعام الذي كان يتناوله على الأرض وبدأ يستعيد قدرته على التنفس.

A quick-thinking bus driver saved a choking passenger using the Heimlich manoeuvre in China. pic.twitter.com/IPyP4m2EqN November 4, 2021

روسيا اليوم



