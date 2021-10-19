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الثلاثاء، 19-10-2021 09:55 ص

شاهد ...هطول أرز من ذهب في شنغهاي

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الوكيل الإخباري - نثر الفنان الصيني يانغ يسين 1000 حبة ذهبية بحجم حبوب الأرز في جميع أنحاء مدينة شنغهاي، أملاً بزيادة الوعي العام حول مشكلة هدر الطعام.

تسبب سلوك يانغ بردود فعل متباينة من الشارع الصيني، اعتقد بعض السكان أن الأمر برمته لا يتعدى قيام رجل بنثر المعادن الثمينة لكي يثير عملية بحث مكثفة عن الحبوب، ومنهم من غضب، معتبرا ذلك هدراً، حسبما نشر موقع "باستيل بوست".

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وأشاد زملاء يانغ به وحثوا المعلقين الساخطين على التعمق في فكرته بدلا من التعليقات السلبية.


وعبّر يانغ عن رأيه بشأن التعليقات السلبية، حيث قال: "أعتقد أن مثل هذه التعليقات متحيزة، على سبيل المثال، لقد تبرعت بـ 500 غرام من الذهب و31 ألف دولار لجمعية خيرية".


ويأمل يانغ أيضًا أن يؤدي سلوكه إلى جعل الناس يفكرون في ثقافة المستهلك.

 

 

المصدر - البيان 

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