بريطانيا..طفلة تأكل الجدران والأثاث بسبب حالة نادرة-صور

الوكيل الإخباري - طلبت سيدة بريطانية المساعدة للتعامل مع حالة ابنتها الغريبة حيث اعتادت على أكل جدران غرفة نومها وأزرار أجهزة التحكم عن بعد بالتلفزيون والأثاث الخشبي وغير ذلك.



وتعاني دوللي البالغة من العمر عامين من اضطراب في الأكل يسبب الرغبة الشديدة في تناول أشياء غير غذائية، وأجبر هذا الأم جوردانا تايت (25 عاماً) على ترك وظيفتها كمديرة حساب مبيعات من أجل البقاء في المنزل ومراقبة الطفلة باستمرار للتأكد من أنها لا تحاول أكل أي شيء في المنزل قد يكون خطيرا.



وبدأت علامات الاضطراب تظهر على دوللي عندما كانت تبلغ من العمر عاماً واحداً فقط، وبدأت جوردانا في ملاحظة أن قطعاً صغيرة قد تم عضها من بعض الصناديق الكرتونية في غرفة النوم. وواصلت الأم العثور على أجزاء من كتب دوللي وأزرار من جهاز التحكم عن بعد في حفاض ابنتها، ثم لاحظت أن دوللي بدأت تحاول أكل هيكل سريرها والأثاث الخشبي الآخر حول المنزل.

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وتحتاج الطفلة الآن إلى الخضوع لفحوصات دم منتظمة بسبب مخاطر التسمم بالرصاص من أكل طلاء جدران المنزل.



وقالت الأم "أنا مرهقة للغاية، أنا أحبها، إنها مذهلة، لكن لست قادرة على فعل اي شيء من أجلها. كأم، الأمر مخيف جداً لي، يجب أن أراقبها طوال الوقت. كان علينا التخلص من كل شيء. لا أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك".









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