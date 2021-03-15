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الإثنين، 15-03-2021 09:38 ص

بعد فاجعة الرياض.. كلب ضال يهاجم طفلا سعوديا أخر في الأفلاج

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الوكيل الاخباري - أصيب طفل سعودي بجرح عميق في الرأس جراء تعرضه لهجوم، من قبل أحد الكلاب الضالة في محافظة الأفلاج، جنوبي الرياض.

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وبحسب موقع "سبق"، اليوم الأحد، فإن الطفل جرى نقله إلى مستشفى المحافظة العام لتلقي العلاج، والحصول على الرعاية الطبية.

وأوضح أن الطفل كان يلعب مع زملائه أمس في الحي ثم تفاجأ بكلب ضال فظن الطفل أنه أليف، وعندما اقترب من الكلب، حاول افتراسه، ليصيبه في الرأس بجرح عميق، نُقل على إثره إلى مستشفى الأفلاج العام.

 


وأشار الموقع إلى أن الحالة الصحية للطفل جيدة بعد تلقيه العلاج.


وتأتي واقعة طفل الأفلاج، عقب حادث افتراس 5 كلاب ضالة مساء الجمعة الماضي لطفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة السعودية الرياض.


على إثر الحادث أصدر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف اليوم، توجيها عاجلا بتشكيل لجنة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة، ورفع النتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها 72 ساعة.


وشدد الأمير السعودي، على ضرورة حصر كافة المواقع، التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، على أن تضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان لبحث سبل التعامل الأمثل مع الحيوانات الضالة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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