بعد فاجعة الرياض.. كلب ضال يهاجم طفلا سعوديا أخر في الأفلاج

الوكيل الاخباري - أصيب طفل سعودي بجرح عميق في الرأس جراء تعرضه لهجوم، من قبل أحد الكلاب الضالة في محافظة الأفلاج، جنوبي الرياض.

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وبحسب موقع "سبق"، اليوم الأحد، فإن الطفل جرى نقله إلى مستشفى المحافظة العام لتلقي العلاج، والحصول على الرعاية الطبية.



وأوضح أن الطفل كان يلعب مع زملائه أمس في الحي ثم تفاجأ بكلب ضال فظن الطفل أنه أليف، وعندما اقترب من الكلب، حاول افتراسه، ليصيبه في الرأس بجرح عميق، نُقل على إثره إلى مستشفى الأفلاج العام.





طفل آخر في أحد أحياء محافظة الأفلاج جنوب منطقة الرياض يتعرض لافتراس كلب ضال، حيث أصيب في الرأس بجرح عميق، وتم نقله لمستشفى المحافظة العام لتلقي العلاج وتم تقديم الرعاية الطبية له وحالته الصحية جيدة. (سبق)

. pic.twitter.com/9Gj0UPb3O1 بعد حادثة افتراس طفلة في الرياض ..طفل آخر في أحد أحياء محافظة الأفلاج جنوب منطقة الرياض يتعرض لافتراس كلب ضال، حيث أصيب في الرأس بجرح عميق، وتم نقله لمستشفى المحافظة العام لتلقي العلاج وتم تقديم الرعاية الطبية له وحالته الصحية جيدة. (سبق) March 14, 2021



وأشار الموقع إلى أن الحالة الصحية للطفل جيدة بعد تلقيه العلاج.



وتأتي واقعة طفل الأفلاج، عقب حادث افتراس 5 كلاب ضالة مساء الجمعة الماضي لطفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة السعودية الرياض.



على إثر الحادث أصدر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف اليوم، توجيها عاجلا بتشكيل لجنة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة، ورفع النتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها 72 ساعة.



وشدد الأمير السعودي، على ضرورة حصر كافة المواقع، التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، على أن تضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان لبحث سبل التعامل الأمثل مع الحيوانات الضالة.







المصدر : سبوتنك



