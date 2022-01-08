الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

مليون توقيع لسحب وسام الفروسية من توني بلير بسبب جرائم حرب في العراق

إدارة بايدن: لا علاقة لنا بالأحداث في كازاخستان

"الصناعات الجلدية والمحيكات" يستحوذ على أكثر من 1.11 مليار دولار من مجموع صادرات اربد

صناعة إربد تصدر شهادات منشأ بقيمة 1.2 مليار دولار العام الماضي

الفنانة "شفيقة الطل" تُطل من جديد على الأردنيين برفقة "ربيع شهاب" بمسلسل أُنتج قبل 39 عاماً

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الاحد - اسماء

قطر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الجائحة

النمسا.. مواجهات بين متظاهرين والشرطة احتجاجا على قيود كورونا

مقتل 3 جنود أتراك جراء انفجار عبوة ناسفة

توصيات من لجنة الاوبئة اثر انتشار متحور أوميكرون في الاردن

السبت، 08-01-2022 11:59 م

بعد نصف قرن من الاشتعال.. إطفاء (أبواب الجحيم)

main_image61d9c5700b6b7


الوكيل الاخباري - أمر رئيس تركمانستان بإطفاء ألسنة اللهب المشتعلة منذ نصف قرن في فوهة غازية عملاقة تسمّى "أبواب الجحيم" في هذا البلد الواقع بوسط آسيا، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي اليوم.اضافة اعلان


والفوهة الغازية "دارفازا" في صحراء كراكوم لا تزال مشتعلة منذ عام 1971، وأصبحت نقطة الجذب السياحية الرئيسة في تركمانستان، الجمهورية السوفيتية السابقة التي تشكّل واحدة من أكثر الدول انعزالاً في العالم.


وقال الرئيس قوربان قولي بردي محمدوف إنّ ألسنة اللهب المشتعلة في هذه البئر البالغة مساحتها 70 متراً تؤثر بشكل سلبي في البيئة وفي صحة السكان بالمناطق المجاورة.


وأضاف، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "يتم إتلاف موارد طبيعية ذات قيمة كبيرة، ويمكن أن تدرّ لنا أرباحاً نستخدمها لتعزيز رفاه شعبنا".


وأمر تالياً السلطات بإيجاد طريقة لإطفاء النار المشتعلة في دارفازا.


وتعود "أبواب الجحيم" إلى عام 1971 عندما حفر علماء سوفيت جيباً باطنياً غازياً أثناء بحثهم عن مناجم، ثم حصل انزلاق أرضي وشكّلت فوهة.


وخشيت السلطات حينها أن تنبعث منها غازات سامة، فقررت إضرام النار فيها في محاولة لتجفيفها، ولكنها بقيت مشتعلة نصف قرن، وحاولت السلطات مرات عديدة إطفاءها ولكنها لم تنجح.


توازياً، عملت تركمانستان على تحويل المكان الذي يبعد 270 كلم من العاصمة عشق أباد إلى موقع سياحي.


وتؤكد النيران المشتعلة منذ 50 عاماً حجم مخزون الغاز الهائل في تركمانستان، التي تعتمد اقتصادياً على صادراتها من الطاقة.


وأعلنت روسيا الشهر الفائت أنها ضاعفت وارداتها من غاز تركمانستان، التي تطمح إلى زيادة مبيعاتها السنوية إلى الصين لتصل إلى 100 مليار متر مكعب، بينما تقدر حالياً ب40 مليار متر مكعب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image61d9b2524e77d

مليونيرة عمرها 10 سنوات قد تتقاعد في عمر الـ15

77777

قرار رئاسي بإغلاق ما يعرف ب 'بوابة الجحيم 'في تركمانستان

139828_Untitled-9

مزارع تركي يلبس أبقاره نظارات واقع افتراضي لتحسين إنتاج الألبان - شاهد

tbyb-ywn-f-lmnswr

متضررة تكشف تفاصيل فقد بصرها على يد طبيب في السعودية - فيديو

image (7)

بطل سلسلة مارفل..بيع النسخة الأولى من قصة العملاق هالك بـ490 ألف دولار

3943969

وفاة أقدم محارب أمريكى شارك في الحرب العالمية الثانية

أخبار متعلقة
77777

قرار رئاسي بإغلاق ما يعرف ب 'بوابة الجحيم 'في تركمانستان

49fc7c7cbd3e1371267f989d25863b51_1024_576

أغنية "مسيطرة" تسببت بطلاق عروس عراقية في حفل زفافها

1053388673_0_341_3126_1591_1920x0_80_0_0_778ee976a951828704411fd415303e14

"تروث سوشل".. ترامب يطلق شبكته الاجتماعية الشهر المقبل

7-23

نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل عام 2022 الجديد

Screenshot_19

اكتشفت إصابتها بكورونا فوق السحاب.. فعزلت في أغرب مكان

Screenshot_16

"لأول مرة" .. مومياء الفرعون المصري أمنحتب الأول تكشف أسرارها بعد 3500 عام - فيديو