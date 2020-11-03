الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

الأردن على موعد مع أول منخفض جوي الاربعاء

توضيح حول امكانية التوصية بعودة الحظر الشامل لمدة اسبوعين بالاردن

التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب كورونا

حقيقة اصابة كافة الشعب الاردني بكورونا خلال 6 اشهر

وزير التربية ينعى المعلم حامد أبو هلالة

قرار هام صادر عن بلدية الزرقاء بسبب كورونا

إجراءات حكومية ينتظرها الأردنيون بسبب تفشي كورونا

ارتياح أردني من الحملة الأمنية لتنفيذ أمر الدفاع 11

إعلان هام من وزارة العمل للعمال غير الأردنيين

المستقلة للانتخاب للوكيل : 24 ساعة لظهور نتائج الانتخابات - فيديو




الثلاثاء، 03-11-2020 01:39 م

الطفلة الشخص الـ 107 الذي يتم إنقاذه

بعد 91 ساعة على زلزال إزمير.. إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض

ازمير
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية إزمير، تونج صويار، أن فرق البحث والإنقاذ التركية تمكنت من إنقاذ طفلة عالقة تحت أنقاض مبنى، بعد مضي 91 ساعة على وقوع الزلزال.

اضافة اعلان
 

وتعتبر الطفلة، الشخص الـ 107 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال إزمير.

ونجحت الفرق المختصة، الثلاثاء، في إخراج الطفلة من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال اليوم الثلاثاء، إلى 102، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1388890

وفاة المريض البريطاني رقم 'صفر' بعد عام من إصابته بكورونا

img_1604315187

ظاهرة فلكية في سماء العالم العربي طوال نوفمبر

93b45fc3cd8851e734e51d885e45e340

تصادم مياه نهرين في الصين يحدث ظاهرة طبيعية فريدة.. شاهد

0fd6656c-1755-4af5-bfeb-292dcdedc9e5

قرية إيطالية تعلن عن تقديم 53 ألف دولار مقابل العيش فيها

ءء

خاتم يدخل موسوعة جينيس ب7 آلاف و801 ماسة .. صور

تنفي

مفاجأة غريبة في الصين .. بناية تتحرك من موقعها