بعد 91 ساعة على زلزال إزمير.. إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية إزمير، تونج صويار، أن فرق البحث والإنقاذ التركية تمكنت من إنقاذ طفلة عالقة تحت أنقاض مبنى، بعد مضي 91 ساعة على وقوع الزلزال.



اضافة اعلان



وتعتبر الطفلة، الشخص الـ 107 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال إزمير.



ونجحت الفرق المختصة، الثلاثاء، في إخراج الطفلة من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال اليوم الثلاثاء، إلى 102، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة











