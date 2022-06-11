بلد عربي يفرض ضريبة 2% على العقارب

الوكيل الإخباري-أعلن ديوان الضرائب في السودان، في قرار صادم عن فرضه ضريبة على تصدير بعض الحيوانات مثل العقارب، بالإضافة إلى الثعابين والكلاب والصقور.

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واحدث القرار، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عنه ودخوله حيز التنفيذ.



وتشكل تربية العقارب وتصديرها للخارج، تجارة رابحة في السودان، حيث يستخدم سمها لصناعة العقاقير الطبية ويطالب المستثمرون في هذا المجال بفتح الأسواق المحلية في السودان أمام هذه التجارة.



وأصدر ديوان الضرائب، قراراً لتحديد فئات الضريبة على أصحاب الأعمال والشركات الزراعية بأنواعها الزراعية والحيوانية والنباتية. ونص القرار المذكور على فرض ضريبة 2% على منتجات حيوانية مثل العقارب والثعابين والصقور والكلاب.

