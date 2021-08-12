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الخميس، 12-08-2021 03:11 م

بيع قطعة من كعكة زفاف الأميرة ديانا بأكثر من 3 آلاف دولار

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الوكيل الاخباري - بيعت قطعة من كعكة زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا عام 1981 مقابل أكثر من ثلاثة آلاف دولار في مزاد علني ببريطانيا الأربعاء.

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وهذه القطعة البالغ وزنها حوالي 800 غرام من قالب الحلوى المصنوع قبل أربعة عقود من المرصبان المغلف بكريمة بيضاء كثيفة وعليه الشعار الملكي البريطاني، بيعت بمقابل 1850 جنيها استرلينيا، والسعر النهائي للقطعة هو أكثر بثلاثة أضعاف من السعر المحدد في بداية المزاد، وراوح بين 300 و500 جنيه إسترليني.



وقال مفوض المزاد كريس ألبوري المتخصص في التذكارات الملكية في دار "دومينيك وينتر أوكشنرز" المنظمة للحدث في سيرنسيستر غرب إنجلترا: "ذهلنا بعدد الأشخاص الذين يريدون المزايدة على هذه القطعة الكبيرة والفريدة من نوعها من الكعكة الملكية"، مضيفا: "تلقينا استفسارات كثيرة من مزايدين، معظمهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول عدة في الشرق الأوسط".


وأشار ألبوري إلى أن الفائز بالمزاد هو هاوي الجمع جيري لايتون المتحدر من ليدز في شمال إنجلترا.
وقدمت الكعكة في الأصل إلى مويرا سميث التي كانت تعمل مع والدة الملكة إليزابيث الثانية في مقر إقامتها في كلارنس هاوس بوسط لندن.


وبعد وفاة سميث، باعت عائلتها هذه الكعكة من خلال دار المزادات عينها عام 2008 مقابل 1000 جنيه إسترليني لهاو جمع خاص عاد وحقق مكسباً مالياً من خلال بيعها الأربعاء.


وقال القائمون على المزاد إن قطعة الحلوى "تبدو أنها في الحالة الجيدة نفسها تماماً كما كانت عند بيعها في الأصل، لكننا ننصح بعدم تناولها".


وقد بقيت الكعكة كما احتفظت بها سميث، ملفوفة في غلاف بلاستيكي داخل علبة كتب عليها "يرجى التعامل معها بعناية"، ومؤرخة في 29 يوليو 1981، يوم الزفاف.


وتضمنت المجموعة التي بيعت في المزاد الأربعاء قطعا مختلفة مرتبطة بالزفاف الملكي بينها البرنامج الاحتفالي وقائمة الطعام وبرنامج الجلوس على الطاولة من قصر باكنغهام.


وبيعت قطعة من كعكة الزفاف في صندوق تذكاري أصلي مقابل 2240 دولاراً في الولايات المتحدة في ديسمبر، بحسب دار "جوليانز" للمزادات.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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