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الأربعاء، 14-07-2021 08:31 م

شاهد بالفيديو .. أغبى سائق في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - ها هو يناور بين الخطوط البيضاء بسيارته داخل موقف للسيارات في مقاطعة كنت الإنجليزية، لكنه يستغرق 8 دقائق كاملة و10 محاولات بائسة نجح في آخرها بركن سيارته الحمراء الصغيرة واحتلال مرتبة أسوأ راكن للسيارات.

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إلى الخلف عاد ثم إلى الأمام 10 مرات، فأضاع 8 دقائق بين تقريب وتأخير داخل موقف آشفورد في كنت، فما كان من الممرض أندريه دالكا الجالس على الشرفة بأن رصده بكاميرته وصور سائق سيارة وهو يحاول ركن مركبته بين الخطين الأبيضين.

وعلق دالكا على الحادثة التي وقعت أمام عينيه بالقول: «إنه أمر محرج لا أعرف من أعطاه رخصة القيادة، المسألة تدعو للقلق. وما يجعل الأمر مضحكاً أكثر هو وجود خطوط مستقيمة تظهر المكان الواجب الوقوف فيه، كما يوجد العديد من المساحات الفارغة».


وقام أندريه وصديقته صوفي دانييلز وابن عمه جاكوب دالكا بمناداة السائق والمزاح معه مقترحين أن يعيد إجراء اختبار القيادة فيما يضحكون.

 

وأشار أندريه إلى أن السائق الذي رآه يعتبر على الأرجح الأسوأ في بريطانيا حالياً، آملاً ألا يكون هناك من هو أسوأ منه.

البيان

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