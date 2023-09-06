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الأربعاء، 06-09-2023 03:52 م

تحدٍ على 'تيك توك' ينهي حياة مراهق امريكي

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الوكيل الإخباري - توفي المراهق الأمريكي هاريس ولوباه، البالغ من العمر 14 عاماً، بعد مشاركته في تحدٍ على «تيك توك» لتناول رقائق مصنوعة من الفلفل الحار للغاية.

وأكدت الشرطة الأمريكية أن هاريس توفي بمنزله في الأول من سبتمبر، بحضور الشرطة والمسعفين.

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وكتبت العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي: «كان هاريس بمثابة النور، لقد كان شاباً ذكياً وغريب الأطوار، وموهوباً بشكل لا يصدق، وكان يحب ألعاب الفيديو ولعب كرة السلة».


ولم تقدم الشرطة على الفور سبباً رسمياً للوفاة، وقالت الأسرة إن تشريح الجثة جارٍ.


وتم تصنيع الرقائق من فلفل «كارولاينا ريبر» و«ناغا فايبر»، وهما من أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم.


وتمتلك ولاية كارولينا الفلفل الحار الأكثر سخونة في العالم، وفقاً لمقياس سكوفيل، وهو مقياس قوة الطعم الحار.


ويقول خبراء الصحة إن التحدي يمكن أن يسبب القيء والسعال والربو والحروق.

 

البيان 

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