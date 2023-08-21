شاهد نهاية مأساوية لامرأة أرادت الهرب عبر نافذة خلال زلزال كولومبيا

الوكيل الإخباري - كشفت لقطات فيديو مروّعة عن اللحظة التي حاولت فيها امرأة شابة الهبوط من نافذة بالطابق السابع عبر واجهة مبنى سكني، لتسقط وتلقى مصرعها في الحال، وذلك بعد دقائق من زلزال قوي ضرب عاصمة كولومبيا بوجوتا والمدن المجاورة، يوم الخميس الماضي.

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وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً قوته 6.3 درجة ضرب العاصمة الكولومبية بوجوتا، ظهر الخميس الماضي، مما دفع السكان المذعورين إلى الفرار من المنازل والمكاتب والمطاعم.



وبعد دقائق وقعت توابع، بينما كان الناس يتجمهرون في الشوارع.



وسجّل الزلزال الأول قوته الأولية 6.3 درجة الساعة 12:04 مساء وتبعه هزة ارتدادية بلغت 5.7 درجة على مقياس ريختر بعد حوالي عشر دقائق.



ونقلت “الديلي ميل” عن وسائل إعلام ، أن ماريا مورينو، 26 عاماً، تعيش مع زوجها في شقة بالطابق السابع من مبنى سكني ببوغوتا، وقبل وقوع الزلزال، كانت “مورينو” نائمة، واستيقظت مفزوعة، لتكتشف أن زوجها أغلق الباب بالمفتاح لحظة مغادرته إلى العمل، ورغم توقف الزلزال للحظات، لكن توابعه أصابتها بالخوف الشديد، فقررت الهبوط من نافذة الشقة.



ويظهر فيديو التقطته احدى الجارات، المرأة وهي تهبط من طابق لآخر عبر الواجهة والنوافذ الزجاجية، لكن في لحظة ما فقدت قبضتها على الإطار الحجري، لتسقط إلى أسفل وتلقى مصرعها في الحال.

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