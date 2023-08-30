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الأربعاء، 30-08-2023 10:04 ص

اختطف بعد ولادته.. محامٍ يلتقي بوالدته بعد 42 عاما في امريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - سافر جيمي ليبرت ثيدن (42 عاما)، الذي اختُطف عند ولادته أثناء حكم الرئيس تشيلي أوغستو بينوشيه، ونشأ في الولايات المتحدة، آلاف الأميال إلى أمريكا الجنوبية لمقابلة والدته البيولوجية لأول مرة.

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وقال المحامي في مقطع مصور نُشر على موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، بينما كان على متن الطائرة للقاء والدته للمرة الأولى: "لم تكن تعرف شيئا عني لأنهم أخذوني بعد ولادتي وأخبروها أنني توفيت، عندما طلبت جثماني، قالوا لها إنهم تخلصوا منه، لذا لم نحتضن بعضنا البعض أبدا، ولم نتعانق قط".


وتوجه ليبرت ثيدن إلى شارع في بلدة بالديبيا حيث تقطن والدته، ممسكا بباقة من الزهور واحتضن والدته البيولوجية ماريا أنجيليكا جونزاليس، وعيناه تملآن دموعا وقال لها إنه يحبها.

 

وسافر ثيدن إلى تشيلي برفقة زوجته وابنتيه اللتين قابلتا جدتهما لأول مرة.

 

وتمكن ليبرت ثيدن من أن يجتمع مجددًا بعائلته بفضل موقع "ماي هيريتيدج دوت كوم" لتتبع الحمض النووي ومنظمة "نوس بوسكاموس" غير الحكومية في تشيلي، التي تساعد في لم شمل الأشخاص الذين تفرقوا عن أسرهم.

 

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