تدابير بسيطة لترشيد استهلاك الوقود

الوكيل الإخباري - قالت هيئة الفحص الفني الألمانية إنه يمكن ترشيد استهلاك الوقود من خلال اتباع بعض التدابير البسيطة أثناء القيادة.



وأوضحت هيئة Tüv Süd أنه ينبغي إيقاف تشغيل المحرك في الاختناقات المرورية أو عند التوقف لمدة تزيد عن 15 ثانية، مشيرة إلى أن دوران المحرك على الوضع المحايد لمدة ساعة تقريباً يستهلك نحو لتر من الوقود.

اضافة اعلان



وأضافت الهيئة أنه ينبغي تشغيل الأجهزة المستهلكة للطاقة مثل مكيف الهواء وتدفئة المقاعد والزجاج الخلفي في حالة الاحتياج إليها فقط.

وينبغي أيضاً التخلص من أية حمولة زائدة بالسيارة، علماً بأن 100 كغم من الحمولة الزائدة تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 0.3 لتر/100 كلم.

ومن المهم أيضاً مراجعة ضغط هواء الإطارات بانتظام، نظراً لأن انخفاض ضغط هواء الإطارات بمعدل 0.2 بار يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 10%.

وبشكل عام، يمكن ترشيد استهلاك الوقود من خلال القيادة بطريقة كاشفة للطريق والنقل إلى التعشيقة الأعلى في الوقت المناسب، مع تجنب مناورات التسارع والكبح الشديدة والمفاجئة.

24

اظهار أخبار متعلقة

