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الأربعاء، 17-02-2021 03:41 م

تقرأ أفكارك بصورة أفضل.. النساء يتفوقن على الرجال ذهنيا

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الوكيل الاخباري - توصل فريق بحثي من 3 جامعات بريطانية إلى أن النساء لديهن قدرة أكبر على قراءة أفكار الآخرين، مقارنة بقدرة الرجال في القيام بذات الأمر.

ذكرت ذلك مجلة "نيروساينس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أن الباحثين في جامعات "باث" و"كارديف" و"لندن" توصلوا إلى طريقة عالية الدقة تمكنهم من تحديد مدى قدرة الناس على قراءة أفكار الآخرين.

وكشفت الدراسة أن النساء تتفوق على الرجال في هذا المجال، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أنه قراءة الأفكار بصورة مطلقة أمر غير ممكن، بينما يمكن القيام بذلك بصورة نسبية استنادا إلى بعض الظروف والمظاهر الخارجية وتخيل ما يفكر فيه الشخص الآخر.

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ولفتت المجلة إلى أن قراءة الأفكار تساعد في فهم الأمور بشكل أكبر وتمنح الشخص القدرة على فهم الآخرين واكتشاف الأكاذيب، كما أنها تساعد في إنشاء علاقات اجتماعية أكثر استقرارا.


وكشفت نتائج الدراسة أنه بمقارنة نتائج النساء والرجال المشاركين فيها تبين أن النساء يمكنهن قراءة أفكار الآخرين بصورة أكبر.

 

سبوتنيك

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