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الأحد، 17-03-2024 10:12 ص

ثوران بركان في أيسلندا للمرة الرابعة - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أن بركانا ثار يوم السبت للمرة الرابعة منذ كانون الأول، مطلقا حمما برتقالية اللون.

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وتحذر السلطات في أيسلندا منذ أسابيع من ثوران وشيك بشبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوبي العاصمة ريكيافيك مباشرة، وهو الثوران السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.

 

سكاي نيوز 

 

 




 

 


 

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