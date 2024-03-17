ثوران بركان في أيسلندا للمرة الرابعة - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أن بركانا ثار يوم السبت للمرة الرابعة منذ كانون الأول، مطلقا حمما برتقالية اللون.
🚨🇮🇸 BREAKING: VOLCANO ERUPTS IN ICELAND— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 17, 2024
This is the 4th volcanic eruption in Iceland since December.
Icelandic police have declared a state of emergency for the area just south of the capital.
Source: Reuters pic.twitter.com/ORx092oLDZ
وتحذر السلطات في أيسلندا منذ أسابيع من ثوران وشيك بشبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوبي العاصمة ريكيافيك مباشرة، وهو الثوران السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.