ثوران بركان في أيسلندا للمرة الرابعة - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أن بركانا ثار يوم السبت للمرة الرابعة منذ كانون الأول، مطلقا حمما برتقالية اللون.



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This is the 4th volcanic eruption in Iceland since December.



Icelandic police have declared a state of emergency for the area just south of the capital.



Source: Reuters 🚨🇮🇸 BREAKING: VOLCANO ERUPTS IN ICELANDThis is the 4th volcanic eruption in Iceland since December.Icelandic police have declared a state of emergency for the area just south of the capital.Source: Reuters pic.twitter.com/ORx092oLDZ March 17, 2024

وتحذر السلطات في أيسلندا منذ أسابيع من ثوران وشيك بشبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوبي العاصمة ريكيافيك مباشرة، وهو الثوران السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.

سكاي نيوز