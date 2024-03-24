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الأحد، 24-03-2024 10:17 ص

حادثة مروعة.. فقدت يدها بسبب مجفف الشّعر في أمريكا - صور

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الوكيل الإخباري - في حادثة مروعة، فقدت مربيّة كلاب أميركيّة تُدعى ماري ويلسون يدها أثناء تجفيف شعرها، ما جعلها تضطر إلى ترك حياتها المهنية بسبب إصابتها المروعة.

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وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أنّ ويلسون كانت تُجفف شعرها في منزلها قبل أن تفقد وعيها بشكلٍ مفاجئ لمُدّة 20 دقيقة وتقع أرضاً فوق المُجفف الذّي كان يعمل بطاقة عاليّة.

 

واضطُر الأطّباء بعد نقلها إلى المُستشفى، إلى بتر يدها ومعصمها بسبب تلف الأعصاب الشّديدة الناجم عن حرارة المُجفف القويّة.

 

واعتقدت ويلسون أن هناك خللٍ ما حصل في الجهاز تسبب في فقدانها الوعي، كما وادّعت أنّ المُجفف لم يكن يحتوي على خاصيّة الإغلاق التلقائي، على عكس أدوات الشعر الكهربائيّة الأُخرى. 

 

وأكدّت ويلسون أنها تُحاول التفكير دائماً بإيجابية بعد هذه الحادثة بالإضافة إلى أنّها تتطلع الآن إلى الحصول على يدٍ صناعية. وتابعت "سأظل أعيش حياتي على أكمل وجه، إنها مُجرّد يد" مشيرةً إلى أنّ فقدان يدها قد يغيّر شيئاً فيها لكنّه لن يحُدّ منها في المقابل. 

 


 


 

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