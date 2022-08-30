حُسن الخاتمة.. وفاة فلسطيني أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر - فيديو

الوكيل الإخباري - في مقطع يدل على حسن الخاتمة توفي مسن فلسطيني أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر أمس الاثنين.

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع مقطع فيديو قال معلقون إنه لمسن فلسطيني يتوفى أثناء دخوله أحد المساجد لأداء صلاة الفجر أمس الاثنين.



وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المسن يدعى رضوان شكشك أبو بلال وهو من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد عباد الرحمن شرق رفح.

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