حيلة لتخزين الثوم تبقيه طازجاً لمدة 6 أشهر

الوكيل الإخباري - يتفق الخبراء على أن أفضل مكان لتخزين الثوم هو مكان بارد وجاف وجيد التهوية، حيث يبقى بحالة أفضل عند حفظه بعيداً عن الرطوبة والحرارة وأشعة الشمس المباشرة.



ووفقاً للطاهي البريطاني ريتشارد تمبلز، فإن تخزين الثوم بشكل صحيح يمكن أن يجعله يدوم لفترة أطول بكثير مما قد تتوقعه.

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وربما تعلم بالفعل أن أفضل مكان لتخزين الثوم هو في خزانة باردة ومظلمة، لكن هل تعلم أنه لا ينبغي عليك تقسيم رأس الثوم إلى فصوص فردية؟ وقال ريتشارد إن الحفاظ على الثوم سليماً لا يحتاج سوى إلى حيلة مجانية وسهلة ولا يتعين عليك حتى القيام بأي شيء.



وفي حديثه مع مدونة الطعام مارثا ستيوارت، قال تمبلز "معظم الناس لا يعرفون أن الثوم سيظل صالحاً لمدة 4 إلى 6 أشهر إذا ظل بارداً وجافاً، وتملك فصوص الثوم حاوية تخزين خاصة بها، لذا لا تقم بتفكيكها حتى تحتاج إلى ذلك".



وبمجرد تفكيك الفصوص، فإنها تميل إلى الجفاف بشكل أسرع بكثير".

والمكان الأكثر الموصى به لتخزين الثوم هو مخزن المؤن أو خزانة المطبخ، ويمكنك أيضاً اختيار تخزين الثوم في حاوية قابلة للتنفس مثل كيس شبكي أو سلة منسوجة، لأن ذلك يسمح بتدوير الهواء بشكل مناسب، ويمنع تراكم الرطوبة. ويمكنك أيضاً لف الثوم في مناشف ورقية أو وضعه في كيس ورقي، مما يساعد على امتصاص أي رطوبة زائدة ويمنع إنباته".



ويمكن أن يكون تخزين الثوم في الثلاجة خياراً إذا كان لديك مساحة تخزين محدودة في مكان آخر، ومع ذلك، يجب عليك وضع الثوم في حاوية جيدة التهوية أو كيس بلاستيكي مثقوب لمنع تراكم الرطوبة.

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