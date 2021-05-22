السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

يوم الانتصار الفلسطيني في الأردن أشبه بـ ' عرس للعروبة ' - صور

شاهد - نيوزيلندا تتضامن بطريقتها الخاصة مع أهالي غزة

حجاوي لـ الوكيل : المولّدات لعبت دورا في تلاشي الخطر عن المستشفيات

وفيات السبت 22/5/2021

طفلة غزة .. سارة لازم تتعالج يشعل تويتر

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس

التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

أسعار الذهب السبت 22/5/2021

الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف خلال 24 ساعة

كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان حتى 21 حزيران

السبت، 22-05-2021 12:18 م

خطأ طبي كارثي... بتر الساق السليمة لمُسن بدلاً من المريضة في النمسا

ulgdi


الوكيل الإخباري - ارتكبت عيادة في النمسا، خطأ كارثيا، حيث قام الأطباء ببتر الساق السليمة لمريض،بدلا عن الساق التي كان يفترض بترها.

اضافة اعلان

ووفقا لصحيفة " الغارديان " فقد اعترفت إدارة المستشفى بالخطأ مُلقت باللوم على الخطأ البشري، واصفة إياه بـ "الخطأ المأساوي".


وقالت عيادة فريشتات في بلدة تحمل نفس الاسم بالقرب من الحدود التشيكية، في بيان، إن المريض كان يعاني من أمراض كثيرة. وقد أصابت أمراض سابقة ساقيه لدرجة أن ساقه اليسرى تطلبت البتر.


وأضافت العيادة: لقد صدمنا بشدة أنه يوم الثلاثاء 18 مايو ، رغم معايير ضمان الجودة، تم بتر الساق الخطأ لرجل يبلغ من العمر 82 عاماً، موضحة أنه تم ملاحظة الخطأ لأول مرة أثناء تغيير الضمادة.

 

وقال المدير الطبي للعيادة، نوربرت فريتش، في مؤتمر صحافي: علينا أن نكتشف كيف يمكن أن يحدث هذا الفشل، هذا الخطأ. أود أن أعتذر علناً هنا.


وأوضح إنه طُلب من المريض البالغ من العمر 82 عاماً إعطاؤهم الموافقة مسبقاً، لكن نطقه كان محدوداً.


وأشارت العيادة إلى أنه يبدو أن الخطأ قد حدث قبل وقت قصير من العملية، عندما تم وضع علامة على الساق التي كان من المقرر بترها.


وأضافت: " لسوء الحظ، حدث الخطأ، حيث أزيلت الساق اليمنى بدلاً من اليسرى نتيجة سلسلة من الظروف المؤسفة "، مشيرة إلى أنها تحقق فيما حدث وستراجع معاييرها.


وتم تقديم المساعدة النفسية للمريض ولا يزال يتعين عليه الخضوع لعملية جراحية أخرى لإزالة ساقه اليسرى من منتصف الفخذ.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60a82d444c59b71b634b1b8e

حدث فلكي سيبهر العالم الاربعاء القادم

37838-الإعتذار-للأخرين

7 أشياء عليك فعلها عند 'الاعتذار '

GettyImages-128109562

'حشرات حمراء العين' تغزو ولايات أمريكية

1-1438706

قصة المغربي الذي فطر القلوب في مدينة سبتة

fa394706-751f-40c9-bbcc-9b9f1d915964

الصين: صورة لمسبار المريخ Zhurong أثناء هبوطه على الكوكب الأحمر

kwlwmbws

اكتشاف مكان ميلاد كولومبوس من خلال الحمض النووي