خطوة بخطوة.. كيف تستعد للزلزال وتتصرف عند حدوثه

الوكيل الإخباري - يجب على الإنسان عدم التهاون في التجهيز للكوارث البيئية حتى لو كان احتمال حدوثها ضعيفًا في مدينته، إنما يجب عليه الأخذ بإجراءات السلامة وقراءة التعليمات والنشرات الدورية التي تعلم كيفية التعامل مع هذه الأمور، والواجب أيضًا تعليمها للعائلة وأن تصبح ثقافةً عامةً في المجتمع، فأول ما يجب حصوله استعدادًا للزلزال هو:

اضافة اعلان

- الاستعداد نفسيًا مع جميع أفراد العائلة للزلازل، وتعلّم كيفية التعامل معها إضافةً لتدريب الأطفال تدريجيًا على التعامل مع هذه الحوادث.

- تعريف العائلة كلها بأماكن تواجد المفاتيح الرئيسية وصمامات أمان الكهرباء والغاز، والشرح لهم بكيفية إغلاقها عند حدوث الهزة.

- يجب تعليم كل الأفراد المتواجدين في المنزل عن مخارج الأمان للبيت والبناء والتعريف باستخدامها، واختيار مكان للالتقاء في حال حصلت الهزة الأرضية.

- تثبيت جميع آثاث ومفروشات المنزل التي من الممكن أن تسقط وتسبب أضرارًا كالخزائن والمكتبات والرفوف والصور والبراويز المعلقة على الجدران، كما يُنصح بوضع أدوات الإكسسوارات المنزلية الثقيلة في مكان منخفض.

- يجب التأكد من صلاحية الأدوات التي تعمل بواسطة الغاز والكهرباء بشكل دوري، لأن أي تسرب عند الكوارث يُحدث حرائق في المنازل.

- ضرورة تحضير الحاجيات الأساسية، في المنزل والتي يكون تلفها بطيئًا كحقيبة إسعاف أولي، ومصباح يعمل بواسطة بطارية مع وجود بطاريات - احتياطية، وكمية كافية من مياه الشرب، والحاجيات الضرورية للأطفال.

- وجوب الانتباه لطريقة تخزين الوقود كالبنزين والمواد المشتعلة الأخرى التي غالبًا ما تُوضع في جالونات، ومن الضروري تثبيتها حتى لاتنسكب في حال الكوارث، مع الأخذ بالاحتياطات وتخزينها بمكان خارج المنزل وبعيدًا عن مصادر الاشتعال.

أثناء الزلزال

في وقت حصول الزلزال احرص على أن تلتزم بالتعليمات التالية في حال كنت في المنزل:

- على الإنسان أن يتحلى بالهدوء وعدم الاستعجال في الخروج من المنزل.

يجب الانخفاض إلى الأرض والاحتماء بسواتر موجود في المنزل، فمثلًا انزل تحت أي منضدة وانتظر حتى تتوقف الهزة، وإذا لم يكن هناك ساترًا يحمي يجب تغطية الوجه والرأس والذراعين واجلس في زاوية من زوايا المنزل.

- من الضرورة الابتعاد عن الزجاج والنوافذ والجدران، وأي شيء قد يسقط مثل أدوات الإضاءة والأثاث.

- في حال التواجد في السرير، فيجب البقاء في المكان وحماية الرأس بالوسادة.

- لا يمكن الخروج من المنزل طالما الهزة مستمرة، فالثبات في المكان هو المهم، حيث أظهرت دراسة أن غالب إصابات عند وقوع الهزات الأرضية تحدث عندما يحاول الأشخاص الانتقال من مكان تواجدهم إلى أمكنة أخرى داخل المبنى أو مغادرته كليًا.

- لا يمكن استخدام المصاعد.

خارج المنزل

يجب التحرك بعيدًا عن المباني وأعمدة الإضاءة، والأسلاك الكهربائية، مع البقاء في المكان وعدم العودة إلى أي مكان مغلق حتى تتوقف الهزة.



في السيارة

- على الفور يجب التوقف والبقاء في السيارة، مع مراعاة التوقف في أماكن بعيدة عن المباني والأشجار وعلى الجسور أو تحتها أو التوقف تحت مسارات الأسلاك الكهربائية أو عواميد الإنارة.

- السير بهدوء بعد توقف الزلزال، مع العمل أنه يجب الانتباه لتجنب الطرق التي تكون قد تضررت جراء الهزة.



تحت الأرض

في حال التواجد في مترو الأنفاق، أو أي ممرات تحت الأرض، يجب الابتعاد عن الألواح الزجاجية واللافتات الإعلانية، مع ضرورة حماية الرأس، تجنبًا للأشياء التي من الممكن سقوطها.

بعد الزلزال

- لا تتوقف ارتدادات الزلزال بعد توقفه، الأمر الذي يؤدي إلى صدوع وتشققات في بعض البيوت والجدران والعمارات. من أجل ذلك يُنصح بـ:

- الخروج من المنزل بعد توقف الهزة مباشرة، عبر الممرات الآمنة.

- تنفيذ تعليمات رجال الإنقاذ والعاملين في مجالات الدفاع المدني والمؤسسات الإنسانية، وانتظار قدوم المساعدة من الفرق المخصصة في أماكن آمنة.

- تجنب شرب المياه إلا بعد التأكد من نظافتها، حيث إن المياه في هذه الفترة تكون قد تلوثت بالأوساخ والأتربة الناتجة عن حدوث الزلازل.

تحت الركام

في حال وقع الشخص تحت ركام المنزل أو الدمار الذي سببه الزلزال فعليه:

- حماية الفم والأنف والعينين من الغبار، وفي حال النزيف يجب الضغط على الجرح ورفع الجزء المصاب.

- لإشارة في أي وسيلة كانت للحصول على المساعدة من خلال الهاتف الخليوي إذا كان متوفرًا، أو الطرق بصوت عالٍ على قطعة صلبة من المبنى.

noonpost

اظهار أخبار متعلقة

