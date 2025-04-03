أكثر من 38 مليون دينار الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء في شهر آذار

وأشار شريم إلى أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آذار، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
وأضاف شريم أنه تم إصدار 332 شهادة منشأ وفقاً لاحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.
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