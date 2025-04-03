أكثر من 38 مليون دينار الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء في شهر آذار

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر آذار الماضي أكثر من 38 مليون.

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وأشار شريم إلى أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آذار، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.