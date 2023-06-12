خلال جنازتها.. فيديو لامرأة تستيقظ داخل النعش في الإكوادور

الوكيل الإخباري - في حادثة أثارت ذهولا في الإكوادور، سمع أشخاص كانوا جالسين خلال مراسم جنائزية، امرأة تتنفس فجأة من داخل النعش غداة إعلان وفاتها، على ما روى، الأحد، نجل السيدة التي وصفتها وسائل إعلام بأنها "عائدة من الموت".

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ويُظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر بيلا مونتويا (76 عاماً)، داخل نعش مفتوح وتتنفس بصعوبة، محاطة برَجلين أتيا لمساعدتها.



وقال ابنها خيلبرت بالبران في مقطع فيديو آخر نشرته وسائل إعلام إن والدته كانت بيدها اليسرى تضرب جوانب النعش ويدها ترتعش.



ونشرت الصحافة تفاصيل هذه القصة التي شبّهتها بـ"القيامة من الموت".



وأضاف بالبيران في تصريحات نقلتها صحيفة "إل أونيفرسو" : "أمي موضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي. قلبها مستقر. ضغطَ الطبيب على يدها وتفاعلت معه".

وكانت أُعلنت وفاة مونتويا، يوم الجمعة، في مستشفى عام في مدينة باباهويو الساحلية في جنوب غرب البلاد.



وبحسب وزارة الصحة في الإكوادور ، أُدخلت مونتويا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، و"عانت من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش، وبعد ذلك أكد الطبيب المناوب وفاتها".



وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تكليف لجنة فنية بـ"تحليل هذه الحالة بعمق" وإقامة "تدقيق طبي لتحديد المسؤولية" عن شهادة الوفاة الخاطئة.



وقال بالبيران: "أتعافى ببطء مما حدث. الآن كل ما أطلبه هو أن تتحسن صحة والدتي. أريدها أن تكون على قيد الحياة وبجانبي".





En pic.twitter.com/nwMqGUnvNj ¡NUEVO MIEDO DESBLOQUEADO! #Internacional | MUJER REVIVE DURANTE SU VELORIO 😱🇪🇨En #Ecuador , Bella Montoya, una mujer de 76 años de edad, regresó a la vida durante su funeral, tras ser declarada muert4 en el hospital Martín Icaza en la ciudad de #Babahoyo June 11, 2023

سكاي نيوز

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