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السبت، 27-05-2023 11:23 ص

علي القرني ينفذ أول تجربة علمية في الفضاء ويكشف عن هدفها - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر رائد الفضاء علي القرني فيديو عبر حسابه في تويتر يوم الجمعة، يكشف فيه بدء تجربته للإستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى، والتي قد تمهد الطريق للعيش في مستعمرات فضائية.

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وأشار القرني إلى أن نجاح التجربة قد يرفع نسبة الإستمطار الصناعي بنسبة 50%، مؤكداً أن التجربة تم تجهيزها بأيدي سعودية.

 

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