علي القرني ينفذ أول تجربة علمية في الفضاء ويكشف عن هدفها - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر رائد الفضاء علي القرني فيديو عبر حسابه في تويتر يوم الجمعة، يكشف فيه بدء تجربته للإستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى، والتي قد تمهد الطريق للعيش في مستعمرات فضائية.

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وأشار القرني إلى أن نجاح التجربة قد يرفع نسبة الإستمطار الصناعي بنسبة 50%، مؤكداً أن التجربة تم تجهيزها بأيدي سعودية.





The cloude seeding will help us to raise the artificial raining rate by 50%pic.twitter.com/l5jQos2ViW راح ابدأ اليوم في تجربة الاستمطار اللي بتساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة ٥٠٪ باذن الله 🍃 #نحو_الفضاء The cloude seeding will help us to raise the artificial raining rate by 50% #KSA2Space May 26, 2023

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