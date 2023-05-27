علي القرني ينفذ أول تجربة علمية في الفضاء ويكشف عن هدفها - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر رائد الفضاء علي القرني فيديو عبر حسابه في تويتر يوم الجمعة، يكشف فيه بدء تجربته للإستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى، والتي قد تمهد الطريق للعيش في مستعمرات فضائية.
وأشار القرني إلى أن نجاح التجربة قد يرفع نسبة الإستمطار الصناعي بنسبة 50%، مؤكداً أن التجربة تم تجهيزها بأيدي سعودية.
راح ابدأ اليوم في تجربة الاستمطار اللي بتساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة ٥٠٪ باذن الله 🍃#نحو_الفضاء— Ali Alqarni (@AstroAli11) May 26, 2023
The cloude seeding will help us to raise the artificial raining rate by 50%#KSA2Space pic.twitter.com/l5jQos2ViW
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