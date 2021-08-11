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الأربعاء، 11-08-2021 09:59 ص

دونالد ترامب يكشف عن تصميم قبعة MAGA الجديدة - صور

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الوكيل الإخباري - كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب النقاب عن نسخة محدثة من قبعته الشهيرة MAGA، مدعياً أنه تحول إلى مصمم أزياء ليخرج بمظهر جديد.

وأرسل ترامب بريدًا إلكترونيًا إلى أنصاره لجمع التبرعات خلال عطلة نهاية الأسبوع والإعلان عن القبعة المحدثة، المكتوب عليها MAGA بأحرف بيضاء، وحواف ذهبية، وهي القبعة نفسها رمز الحزب الجمهوري الكلاسيكي.

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كانت القبعة الأصلية منقوش عليها شعار اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، لكن القبعة المحدثة تحمل الأحرف الأولى من العبارة سالفة الذكر MAGA بشكل فردي، حيث الاختصار معروفًا وكلمة في حد ذاته.


وكتب ترامب في رسالة البريد الإلكتروني، التي حصلت عليها صحيفة نيويورك بوست: لقد صممت للتو قبعة BRAND NEW MAGA Hat وأريد أن تحصل عليها لقد كنت دائمًا أحد أكثر المؤيدين المخلصين لي، لذلك لا أريدك أن يكون لديك أية قبعة فقط أريد أن تكون لديك قبعة MAGA التي صممتها ووقعتها شخصيًا من أجلك.


وأضاف ترامب في رسالته الإلكترونية: حركتنا لا تتباطأ في الواقع، إنها تتسارع فقط هذا هو السبب في أنني أردت تصميم قبعة جديدة لجميع أفضل مؤيدينا
وعرض البريد الإلكتروني أيضًا على المؤيدين نسخة محدودة من القبعة مع توقيع ترامب على الحافة مع خيار التبرع بمبلغ 25 دولارًا أو 50 دولارًا أو 100 دولار أو 250 دولارًا.



 

المصدر -  البيان 

 




 

 


 

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