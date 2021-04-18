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الأحد، 18-04-2021 09:09 ص

رجل يطلق زوجته 3 مرات للحصول على إجازة مدفوعة الأجر في تايوان

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الوكيل الإخباري- في حادثة غريبة من نوعها قرر رجل في تايوان أن يتزوج نفس المرأة 4 مرات، بعد أن طلقها 3 مرات في غضون 37 يوما، بهدف الحصول على إجازة طويلة مدفوعة الأجر.

وبحسب قانون العمل في تايوان يحصل الموظفون من الجنسين على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام، ولكن يبدو أن تلك المدة لم تكن كافية بنظرموظف يعمل في أحد بنوك العاصمة التايوانية تايبييه فقرر أن يطلق زوجته بعد انتهاء إجازته ليعاود الزواج بها مباشرة مرة أخرى قبل أن يطلقها مرة ثانية وثالثة ليرتبط بها في المرة الرابعة، وبالتالي حصل على 32 يوما إجازة زواج مدفوعة الأجر.

ولكن البنك الذي يعمل فيه رفض منح ذلك الموظف أجر الإجازة بعد أن طلق زوجته في المرة الأولى، قبل أن يعيدها في اليوم الثاني، بيد أن ذلك لم يفت في عضد ذلك الزوج، الذي لم يجر الكشف عن هويته، وقرر المضي قدما في خطته وقدم الإجازة ثلاث مرات أخرى، ولجأ إلى مكتب العمل ليثبت حقه في تلك الإجازات.

وبعد دراسة القضية اعتبر مكتب العمل أن ذلك الموظف لم يخالف القانون، وفرض غرامة قدرها 700 دولار أمريكي على رب عمله، والذي لم يعجبه الحكم ذلك فقرر الاستئناف.

وفي العاشر من أبريل الحالي قضى مكتب العمل بأن تصرف الموظف "غير أخلاقي" ولكنه لم يخالف القوانين المرعية، وبالتالي استحق تلك الإجازات، مشيرا إلى أن المصرف قد انتهك المادة الثانية من قانون العمل التي تنظم الإجازات المدفوعة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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