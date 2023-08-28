روبوت على هيئة إنسان لقيادة الطائرات في كوريا

الوكيل الإخباري - ابتكر المهندسون من المعهد الكوري الجنوبي المتقدم للعلوم والتكنولوجيا أول روبوت على هيئة الإنسان يمكنه قيادة الطائرات.



ويستطيع الروبوت المسمى PIBOT دخول قمرة القيادة والتحكم فيها يدوياً، ويعتمد الطيار الآلي الكلاسيكي في الطائرات على البرامج وليست لديه أطراف لتحريك عناصر التحكم.

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ويتمثل تقدم PIBOT على الطيار الآلي في أن الروبوت يمكنه التكيف مع قمرات القيادة وأنظمة الطيران المختلفة دون أن يحتاج إلى تعديل الطائرة. ويتعلم PIBOT قيادة الطائرة عن طريق معالجة اللغة الطبيعية لقراءة تعليمات الاستخدام.

روسيا اليوم