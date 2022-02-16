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الأربعاء، 16-02-2022 11:46 ص

روسيا..حارس أمن يتسبب بإتلاف لوحة بنحو مليون دولار - صورة

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الوكيل الإخباري - تسبب حارس أمن في إتلاف لوحة فنية قيمتها تقدر بـ 740 ألف جنيه استرليني (نحو مليون دولار) بعدما أجرى بعض التعديلات على الوجوه التي تظهر فيها.

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ذكرت ذلك صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مشيرة إلى أن الحارس ألكساندر فاسيليف، 63 عاما، استخدم قلما في رسم عينين على وجوه بدون ملامح تتضمنها لوحة فنية من عمل آنا ليبورسكايا، أثناء عرضها بمركز بوريس يلتسين بمدينة يكاترينبورغ الروسية.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن حارس الأمن اعترف بأنه ارتكب حماقة، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض عليه للتحقيق معه في الواقعة.


وقال الحارس: “لم تعجبني هذه الصور الموجودة في معرض الفن التجريدي”.

 

ونوهت الصحيفة إلى أن الحارس قام برسم العيون على اللوحات، التي يرجع تاريخها إلى عام 1932، خلال أول يوم له بوظيفته الجديدة في المعرض.

 


 

صوت بيروت انترناشونال 

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