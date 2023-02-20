الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

إعادة تنظيم مهنة المحاسبة القانونية للجنة نيابية مشتركة

الزراعة تنفي بيع لحوم عجول وأبقار نافقة في الضليل

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فتح اسواق المواشي بعمان اعتباراً من اليوم باستثناء العجول والابقار

النواب يصر على قراره من الأحوال المدنية.. وبوادر جلسة مشتركة تلوح بالأفق

بشكل ملحوظ .. الذهب عالمياً يعكس وجهته نحو الصعود

الأسهم الآسيوية تتراجع بعد أنخفاض اسعار النفط العالمية

فضيحة فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا .. سرقوا مخطوطات تاريخية - صور

البريد ينفي وجود خدمة باسم طلبات شرح الحال للمتقاعدين العسكريين

مصدر: فكرة استيراد النفط الروسي الرخيص لم تناقش واعادة الشراء تحتاج ترتيبات

الإثنين، 20-02-2023 11:50 ص

زائرة معرض تحطّم عن طريق الخطأ منحوتة قيمتها 42 ألف دولار في أمريكا

1236613647


الوكيل الإخباري - أوقعت جامعة تحف فنية كانت تزور معرضاً للفن في ميامي الأمريكية، عن طريق الخطأ منحوتة زجاجية صغيرة للفنان الشهير جيف كونز تقدر قيمتها بحوالي 42 ألف دولار. 

وكان التمثال الأزرق اللامع جزءا من سلسلة "بالون دوغ" التي كانت السبب وراء شهرة جيف كونز على الصعيد العالمي.

اضافة اعلان


ووقع الحادث خلال عرض مسبق خاص في "آرت وينوود" في ميامي. واعتقد بعض هواة الجمع أنه كان استعراضا فنيا أو مشهدا متّفقا عليه.


وروى الفنان ستيفن غامسون لشبكة "فوكس نيوز" في ميامي "رأيت هذه المرأة فيما كانت تتحسس التمثال الذي سقط بعدها وتحطم إلى آلاف القطع".


وأضاف أنه يعتقد أن المرأة كانت تتحسس العمل الفني لترى ما إذا كان بالونا حقيقيا.


وصوّر أحد المارة مقطع فيديو للحادث فيما كان موظفو المعرض يزيلون شظايا الزجاج.


ويسمع صوت يقول في الفيديو "لا أصدق أن أحدا قد يتحسس ذلك".


من جهتها، قالت بينيديكت كالوش المستشارة الفنية في بيل-إير فاين آرت راعية أعمال جيف كونز لصحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية، إن هاوية الجمع لم تقصد كسر العمل الفني وإن التأمين سيغطي الضرر.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1026451855_0_88_2917_1921_1920x0_80_0_0_3705bbad7fea9f30ad73a95f00b51baf

وفاة شيف تركي شهير بعد 12 يوماً تحت الأنقاض - صورة

63ed392042360471561d317b

تركيا.. انتشال مسنّ من تحت الأنقاض وهو يدخن سيجارة -فيديو

394

بريطانيا..طالب عمره 76 عاما ينال الدكتوراه بعد نصف قرن - صورة

87487

سمكة قرش تحول رحلة سياحية لمأساة في أستراليا

1490342610983284200

دراسة تكشف حقيقة 'حورية البحر' المحنطة في اليابان - صورة

تعتعتعت

الأب دخل لإنقاذ طفلته فانهار المنزل.. أسرة سورية تروي تفاصيل نجاتها - فيديو